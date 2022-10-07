07 октября

06 октября

Популярное

В отдалённом посёлке Бурятии впервые появился 4G

В отдалённом посёлке Бурятии впервые появился 4G
Общество,  Фото:пресс-служба МегаФон
Мобильный интернет стал доступен жителям Малого Амалата

МегаФон первым из операторов запустил сеть 4Gв небольшом посёлке Баунтовского эвенкийского района Бурятии. Жителям Малого Амалата теперь доступен мобильный интернет на средней скорости 25 Мбит/с и все цифровые сервисы оператора.

В поселении, которое находится в тайге, почти в 600 км от Улан-Удэ, сейчас живёт чуть более 100 человек. Теперь они смогут пользоваться всеми возможностями сети LTE оператора наравне с горожанами. Это и современные технологии голосовой связи, в том числе VoLTE, 4G-интернет и сервис pre-5G. Аналитики МегаФона подтверждают высокую востребованность цифровых услуг в посёлке: с момента запуска нового оборудования, уровень потребления интернет-трафика увеличился в 4 раза.

Развитие телеком-инфраструктуры в малых и удалённых поселениях решает важные социальные задачи. Местные школьники, которым нужно ездить на занятие в соседнее село, в сильные морозы смогут подключаться к урокам дистанционно. Сотрудникам Мало-Амалатского дома культуры и библиотеки теперь доступны современные цифровые технологии, которые позволят предлагать сельчанам новые форматы мероприятий. Работники фельдшерско-акушерского пункта смогут проконсультироваться по видеосвязи с коллегами из районной больницы. Записаться к врачу, оформить налоговый вычет, закрыть больничный лист – все эти и многие другие бытовые задачи жителям Малого Амалата теперь можно решить за несколько минут с помощью смартфона.

- Развитие сети на таких отдаленных территориях часто затруднено из-за климатических, географических и ландшафтных особенностей местности, сложной логистики. Тем не менее мы понимаем насколько важно предоставлять качественную голосовую связь и быстрый мобильный интернет всем жителям региона без исключения, и МегаФон вкладывает в это большие ресурсы. В Малом Амалате, для наибольшего охвата и при этом достаточной емкости сети, мы использовали сразу два частотных диапазона LTE: 900 и 1800 МГц. Это решение позволило нам обеспечить широкое покрытие 4G на всей территории села и высокую скорость передачи данных даже в пиковые часы повышенной нагрузки на сеть, – комментирует Олеся Степанова, директор МегаФона в Республике Бурятия.
МегаФон Бурятия

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В отдалённом посёлке Бурятии впервые появился 4G
В отдалённом посёлке Бурятии впервые появился 4G
Общество, 07.10.2022
Мобильный интернет стал доступен жителям Малого Амалата
В Бурятии подвели итоги горячей линии по школьному питанию
В Бурятии подвели итоги горячей линии по школьному питанию
Общество, 07.10.2022
Жителей республики особенно волнует питание в школе у младшеклассников
Гендиректор аэропорта Улан-Удэ: «Идём с опережением»
Гендиректор аэропорта Улан-Удэ: «Идём с опережением»
Общество, 07.10.2022
Аэропорт с начала года принял почти полмиллиона пассажиров
В Бурятии МЧС дало советы, как справляться с тревожностью в эпоху перемен
В Бурятии МЧС дало советы, как справляться с тревожностью в эпоху перемен
Общество, 07.10.2022
«Нам довелось жить в непростое время», - сообщают в ведомстве
Главный санврач Бурятии: «Необходимо успеть привиться от гриппа»
Главный санврач Бурятии: «Необходимо успеть привиться от гриппа»
Общество, 07.10.2022
Вакцинация позволяет избежать тяжёлого течения заболевания
ЕР: В Донбассе, Запорожской и Луганской областях созданы региональные отделения партии
ЕР: В Донбассе, Запорожской и Луганской областях созданы региональные отделения партии
Общество, 07.10.2022
В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях партия «Единая Россия» открыла свои первые отделения
В Бурятии местами умеренные снегопады
В Бурятии местами умеренные снегопады
Общество, 07.10.2022
В Улан-Удэ до +5 градусов 
В Улан-Удэ разыгрывают студенческий кубок по волейболу
В Улан-Удэ разыгрывают студенческий кубок по волейболу
Общество, 06.10.2022
В соревнованиях принимают участие команды из 9 российских городов
В Бурятии объявлен конкурс «Защити свои персональные данные»
В Бурятии объявлен конкурс «Защити свои персональные данные»
Общество, 06.10.2022
Принять участие могут школы и колледжи республики
В Улан-Удэ детям участников СВО помогают с устройством в детсады и школы
В Улан-Удэ детям участников СВО помогают с устройством в детсады и школы
Общество, 06.10.2022
С момента начала специальной военной операции более 90 детей перевели из одного детсада в другой
Бурятия присоединится к проекту «Национальная театральная школа»
Бурятия присоединится к проекту «Национальная театральная школа»
Общество, 06.10.2022
В республике пройдёт первая образовательная резиденция проекта

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^