В отдалённом посёлке Бурятии впервые появился 4G

Мобильный интернет стал доступен жителям Малого Амалата



МегаФон первым из операторов запустил сеть 4Gв небольшом посёлке Баунтовского эвенкийского района Бурятии. Жителям Малого Амалата теперь доступен мобильный интернет на средней скорости 25 Мбит/с и все цифровые сервисы оператора.



В поселении, которое находится в тайге, почти в 600 км от Улан-Удэ, сейчас живёт чуть более 100 человек. Теперь они смогут пользоваться всеми возможностями сети LTE оператора наравне с горожанами. Это и современные технологии голосовой связи, в том числе VoLTE, 4G-интернет и сервис pre-5G. Аналитики МегаФона подтверждают высокую востребованность цифровых услуг в посёлке: с момента запуска нового оборудования, уровень потребления интернет-трафика увеличился в 4 раза.



Развитие телеком-инфраструктуры в малых и удалённых поселениях решает важные социальные задачи. Местные школьники, которым нужно ездить на занятие в соседнее село, в сильные морозы смогут подключаться к урокам дистанционно. Сотрудникам Мало-Амалатского дома культуры и библиотеки теперь доступны современные цифровые технологии, которые позволят предлагать сельчанам новые форматы мероприятий. Работники фельдшерско-акушерского пункта смогут проконсультироваться по видеосвязи с коллегами из районной больницы. Записаться к врачу, оформить налоговый вычет, закрыть больничный лист – все эти и многие другие бытовые задачи жителям Малого Амалата теперь можно решить за несколько минут с помощью смартфона.



- Развитие сети на таких отдаленных территориях часто затруднено из-за климатических, географических и ландшафтных особенностей местности, сложной логистики. Тем не менее мы понимаем насколько важно предоставлять качественную голосовую связь и быстрый мобильный интернет всем жителям региона без исключения, и МегаФон вкладывает в это большие ресурсы. В Малом Амалате, для наибольшего охвата и при этом достаточной емкости сети, мы использовали сразу два частотных диапазона LTE: 900 и 1800 МГц. Это решение позволило нам обеспечить широкое покрытие 4G на всей территории села и высокую скорость передачи данных даже в пиковые часы повышенной нагрузки на сеть, – комментирует Олеся Степанова, директор МегаФона в Республике Бурятия.

