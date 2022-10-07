В Бурятии подвели итоги горячей линии по школьному питанию

Жителей республики особенно волнует питание в школе у младшеклассников



В Бурятии с 5 по 16 сентября проводилась горячая линия по вопросам организации горячего питания в школах. Всего поступило 236 обращений, сообщили в пресс-службе регионального управлении Роспотребнадзора.



Самые распространённые вопросы были связаны с организацией горячего питания для учащихся 1-4 классов. Также звонившие интересовались условиями приёма пищи в обеденном зале, а также тем, как организовать родительский контроль за школьным питанием.



- Кроме того, граждан интересовали вопросы о разрешённых и запрещённых для реализации продуктов и блюд, соблюдении принципов здорового питания при реализации блюд и продуктов и об организации питания детей в период подъёма заболеваемости простудными заболеваниями, ОРВИ и гриппом, - отметили в управлении Роспотребнадзора.



Всем обратившимся даны соответствующие разъяснения.



Обращения и жалобы на качество горячего питания не поступали.

