Жителей республики особенно волнует питание в школе у младшеклассников
В Бурятии с 5 по 16 сентября проводилась горячая линия по вопросам организации горячего питания в школах. Всего поступило 236 обращений, сообщили в пресс-службе регионального управлении Роспотребнадзора.
Самые распространённые вопросы были связаны с организацией горячего питания для учащихся 1-4 классов. Также звонившие интересовались условиями приёма пищи в обеденном зале, а также тем, как организовать родительский контроль за школьным питанием.
- Кроме того, граждан интересовали вопросы о разрешённых и запрещённых для реализации продуктов и блюд, соблюдении принципов здорового питания при реализации блюд и продуктов и об организации питания детей в период подъёма заболеваемости простудными заболеваниями, ОРВИ и гриппом, - отметили в управлении Роспотребнадзора.
Всем обратившимся даны соответствующие разъяснения.
Обращения и жалобы на качество горячего питания не поступали.
В Бурятии подвели итоги горячей линии по школьному питанию
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