Аэропорт с начала года принял почти полмиллиона пассажиров
В этом году аэропорт «Байкал» в Улан-Удэ обслужил уже 491 тысячу пассажиров. Об этом в своём телеграм-канале сообщил генеральный директор Дмитрий Гармаев. В прошлом году такая цель была достигнута к 1 декабря, нынче - уже в октябре.
- Совсем немного аэропорту Байкал осталось до 500 000 пассажира! - отметил Дмитрий Гармаев.- Идём с опережением.
Кроме прочего, он отметил, что в этом году у аэропорта цель – обслужить 600 тысяч пассажиров. «Работаем!» - заключил Гармаев.
Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом году 500-тысячный пассажир получил годовое обслуживание в вип-зале.
Гендиректор аэропорта Улан-Удэ: «Идём с опережением»
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