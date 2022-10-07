В Иркутске появилась первая уличная площадка для бокса

Общество, Фото: пресс-служба администрации Иркутска

Она расположена на острове Юность



В Иркутске появилась первая уличная площадка для занятий боксом. В торжественном открытии спортивного комплекса приняли участие представители мэрии, городской думы, федераций бокса России и Иркутской области, спортсмены и жители города.



Иркутяне и гости города будут тренироваться на острове Юность. Площадка обустроена скамейками, кроссфит-зоной, специальными боксёрскими грушами и рингом. В следующем году планируют сделать навес. Как отмечают руководители проекта, здесь установили морозостойкое оборудование, которое выдерживает до минус 50 градусов.



В завершении церемонии открытия участники мероприятия совместно с сотрудниками МКУ «Городская среда» высадили на прилегающей территории молодые ели, ивы и кустарники.



Проект реализовали в рамках муниципально-частного партнёрства. Для строительства был выделен земельный участок площадью 300 квадратных метров, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

