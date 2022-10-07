07 октября

06 октября

Популярное

В школах Улан-Удэ стартовали экоуроки

В школах Улан-Удэ стартовали экоуроки
Общество,  Фото:пресс-служба БУ «Бурприрода»
Ученикам рассказали о местных особо охраняемых природных территориях

Вчера, 6 октября, в школах Улан-Удэ начались экоуроки по тематике особо охраняемых природных территорий регионального значения. В школе №51 около сотни учеников узнали об охране животного и растительного мира, познакомились с инструментами работы государственных инспекторов и биотехническими мероприятиями.

- Особый интерес у школьников вызвала фотовикторина на определение следов диких животных. Правильно ответившие ученики получили от нас памятные призы. После уроков к нам подходили дети, которые благодарили за интересный урок. Будет здорово, если кто-то из них в будущем станет защитником природы, - рассказал руководитель АНО «Региональный центр охраны природы и развития туризма» Баир Буянтуев.

Также ученики узнали о редких и краснокнижных животных, обитающих в заказниках, памятниках природы, природном парке «Шумак», борьбе с браконьерами.

- Особенность экоуроков в том, что подготовлен методический учебный материал: презентация и видеоролик по особо охраняемым природным территориям регионального значения. Материалы будет размещены в интернете, и педагоги не только в Улан-Удэ, но и в районах республики смогут скачать информацию и провести экоурок у себя в классе, – пояснил пресс-секретарь БУ «Бурприрода» Марина Раднаева.

Как сообщает «Бурприрода», в Бурятии находятся 72 региональные особо охраняемые природные территории: 13 заказников, 57 памятников природы, природный парк «Шумак» и рекреационная местность «Побережье Байкала». 
Улан-Удэ школа Бурятия особо охраняемые природные территории урок экология

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии отремонтирован мост через реку Малая Шестипалиха
В Бурятии отремонтирован мост через реку Малая Шестипалиха
Общество, 07.10.2022
Мост расположен на трассе «Байкал» в Кабанском районе
Монгольский космонавт проведёт урок у школьников Бурятии
Монгольский космонавт проведёт урок у школьников Бурятии
Общество, 07.10.2022
Делегация республики приняла участие в открытии российской образовательной выставки в Улан-Баторе
В Улан-Удэ стартовала акция «Помоги тому, кто рядом»
В Улан-Удэ стартовала акция «Помоги тому, кто рядом»
Общество, 07.10.2022
Волонтёры оказывают бытовую помощь ветеранам и одиноким пенсионерам
Профсоюзы Монголии требуют увеличить зарплату как минимум на 50%
Профсоюзы Монголии требуют увеличить зарплату как минимум на 50%
Общество, 07.10.2022
По их словам, при повышении доходов покупательная способность граждан будет сохранена
Борцы из Бурятии завоевали 5 медалей первенства России
Борцы из Бурятии завоевали 5 медалей первенства России
Общество, 07.10.2022
Спортсмены республики выиграли 3 золотых и 2 серебряных награды
Паралимпийцы Бурятии завоевали вторую медаль Летних Игр
Паралимпийцы Бурятии завоевали вторую медаль Летних Игр
Общество, 07.10.2022
Александр Халтагаров выиграл золотую медаль по шашкам
В Улан-Удэ строят многоквартирные дома для обитателей аварийного жилья
В Улан-Удэ строят многоквартирные дома для обитателей аварийного жилья
Общество, 07.10.2022
Строительство домов в Новом Зелёном идёт под контролем специалистов
В Улан-Удэ сообщили о ходе строительства водовода на Левом берегу
В Улан-Удэ сообщили о ходе строительства водовода на Левом берегу
Общество, 07.10.2022
Идёт строительство сетей водоснабжения и контррезервуаров
На поддержку бойцов СВО из бюджета Бурятии выделено более 200 млн
На поддержку бойцов СВО из бюджета Бурятии выделено более 200 млн
Общество, 07.10.2022
В республике закупают обмундирование и технику для воинов-земляков
Главный балетмейстер Бурятского оперного театра вернётся на сцену
Главный балетмейстер Бурятского оперного театра вернётся на сцену
Общество, 07.10.2022
Баярто Дамбаев не выступал на сцене в качестве артиста три года
Улан-удэнцы засоряют канализацию мусором и волосяными пробками
Улан-удэнцы засоряют канализацию мусором и волосяными пробками
Общество, 07.10.2022
Только за месяц пришлось устранять 167 засоров
Лучшего водителя пожарного автомобиля выбрали в Бурятии
Лучшего водителя пожарного автомобиля выбрали в Бурятии
Общество, 07.10.2022
Самым зрелищным этапом конкурса стало скоростное маневрирование
Работа об исследователе Байкала победила на международном конкурсе
Работа об исследователе Байкала победила на международном конкурсе
Общество, 07.10.2022
Биография «забытого» гидрографа стала известна в России и Италии
Жителей Бурятии просят не переживать из-за дыма в лесах
Жителей Бурятии просят не переживать из-за дыма в лесах
Общество, 07.10.2022
В лесах начались профилактические выжигания

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^