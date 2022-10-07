В школах Улан-Удэ стартовали экоуроки

Ученикам рассказали о местных особо охраняемых природных территориях



Вчера, 6 октября, в школах Улан-Удэ начались экоуроки по тематике особо охраняемых природных территорий регионального значения. В школе №51 около сотни учеников узнали об охране животного и растительного мира, познакомились с инструментами работы государственных инспекторов и биотехническими мероприятиями.



- Особый интерес у школьников вызвала фотовикторина на определение следов диких животных. Правильно ответившие ученики получили от нас памятные призы. После уроков к нам подходили дети, которые благодарили за интересный урок. Будет здорово, если кто-то из них в будущем станет защитником природы, - рассказал руководитель АНО «Региональный центр охраны природы и развития туризма» Баир Буянтуев.



Также ученики узнали о редких и краснокнижных животных, обитающих в заказниках, памятниках природы, природном парке «Шумак», борьбе с браконьерами.



- Особенность экоуроков в том, что подготовлен методический учебный материал: презентация и видеоролик по особо охраняемым природным территориям регионального значения. Материалы будет размещены в интернете, и педагоги не только в Улан-Удэ, но и в районах республики смогут скачать информацию и провести экоурок у себя в классе, – пояснил пресс-секретарь БУ «Бурприрода» Марина Раднаева.



Как сообщает «Бурприрода», в Бурятии находятся 72 региональные особо охраняемые природные территории: 13 заказников, 57 памятников природы, природный парк «Шумак» и рекреационная местность «Побережье Байкала».

