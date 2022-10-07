Вакцинация позволяет избежать тяжёлого течения заболевания
Управление Роспотребнадзора призывает жителей Бурятии привиться от гриппа.
- Как правило, осенью начинается сезон подъёма заболеваемости ОРВИ и гриппом. И до того, как вирус начнёт распространяться, необходимо успеть пройти вакцинацию против гриппа, чтобы иммунитет успел сформироваться до начала эпидемического подъёма заболеваемости. Уважаемые земляки, я не раз об этом говорил, повторюсь и сейчас – не стоит пренебрегать вакцинацией, ведь на сегодняшний день нет другой эффективной меры профилактики вируса. Вакцинация позволяет избежать тяжёлого течения заболевания, а также связанных с ним осложнений, - обратился главный санитарный врач по Бурятии Сергей Ханхареев.
Он подчеркнул: «Поэтому сейчас прививаться против гриппа, безусловно, необходимо. Прививка поможет спасти не только себя, но и окружающих».
По данным на 5 октября, в Бурятии привились более 251 тыс человек, что составляет 25,5% от численности населения республики.
Согласно постановлению главного государственного санитарного врача РФ, необходимо охватить прививками против гриппа не менее 60% от численности населения региона. Таким образом, в Бурятии необходимо привить порядка 592 тысячи человек.
Главный санврач Бурятии: «Необходимо успеть привиться от гриппа»
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