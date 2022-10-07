Спектакль будут показывать три дня
8 октября в 18:00, 9 и 10 октября в 18:30 в Молодёжном художественном театре Улан-Удэ пройдут премьерные показы легендарного спектакля «Самоубийца» (16+).
Это новая версия спектакля заслуженного деятеля искусств РФ режиссёра Анатолия Баскакова. Постановка по пьесе выдающегося советского драматурга Николая Эрдмана. Личность автора и его драматургия потрясли весь театральный мир.
- Пьеса «Самоубийца» при жизни автора не печаталась и не ставилась в театрах Советского Союза, постановки неоднократно запрещались. Спустя многие годы пьесу стали активно ставить не только по России, но и по всему миру, - сообщает пресс-служба театра.
«Самоубийца» - это спектакль, в центре которого трагикомическая история существования человека, которому незачем жить и умирать не за что. Конфликты в семье, мечта о лучшей жизни, страх остаться ничтожеством, словно привидением, скитающимся по коммунальной квартире. Яркая, острая, злободневная постановка со множеством запоминающихся персонажей, в которой каждая фраза порождает смех и становится цитатой.
Жанр спектакля – комедия из жизни привидений.
Возрастной ценз: 16+
В Улан-Удэ пройдут премьерные показы легендарного спектакля
Общество, Фото:
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