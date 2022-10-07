07 октября

06 октября

Популярное

В Улан-Удэ пройдут премьерные показы легендарного спектакля

В Улан-Удэ пройдут премьерные показы легендарного спектакля
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Спектакль будут показывать три дня

8 октября в 18:00, 9 и 10 октября в 18:30 в Молодёжном художественном театре Улан-Удэ пройдут премьерные показы легендарного спектакля «Самоубийца» (16+).

Это новая версия спектакля заслуженного деятеля искусств РФ режиссёра Анатолия Баскакова. Постановка по пьесе выдающегося советского драматурга Николая Эрдмана. Личность автора и его драматургия потрясли весь театральный мир.

- Пьеса «Самоубийца» при жизни автора не печаталась и не ставилась в театрах Советского Союза, постановки неоднократно запрещались. Спустя многие годы пьесу стали активно ставить не только по России, но и по всему миру, - сообщает пресс-служба театра.

«Самоубийца» - это спектакль, в центре которого трагикомическая история существования человека, которому незачем жить и умирать не за что. Конфликты в семье, мечта о лучшей жизни, страх остаться ничтожеством, словно привидением, скитающимся по коммунальной квартире. Яркая, острая, злободневная постановка со множеством запоминающихся персонажей, в которой каждая фраза порождает смех и становится цитатой.

Жанр спектакля – комедия из жизни привидений.




Возрастной ценз: 16+
спектакль театр

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

ЕР: В Донбассе, Запорожской и Луганской областях созданы региональные отделения партии
ЕР: В Донбассе, Запорожской и Луганской областях созданы региональные отделения партии
Общество, 07.10.2022
В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях партия «Единая Россия» открыла свои первые отделения
В Бурятии местами умеренные снегопады
В Бурятии местами умеренные снегопады
Общество, 07.10.2022
В Улан-Удэ до +5 градусов 
В Улан-Удэ разыгрывают студенческий кубок по волейболу
В Улан-Удэ разыгрывают студенческий кубок по волейболу
Общество, 06.10.2022
В соревнованиях принимают участие команды из 9 российских городов
В Бурятии объявлен конкурс «Защити свои персональные данные»
В Бурятии объявлен конкурс «Защити свои персональные данные»
Общество, 06.10.2022
Принять участие могут школы и колледжи республики
В Улан-Удэ детям участников СВО помогают с устройством в детсады и школы
В Улан-Удэ детям участников СВО помогают с устройством в детсады и школы
Общество, 06.10.2022
С момента начала специальной военной операции более 90 детей перевели из одного детсада в другой
Бурятия присоединится к проекту «Национальная театральная школа»
Бурятия присоединится к проекту «Национальная театральная школа»
Общество, 06.10.2022
В республике пройдёт первая образовательная резиденция проекта
Каратисты Бурятии выиграли 15 медалей в Чите
Каратисты Бурятии выиграли 15 медалей в Чите
Общество, 06.10.2022
Спортсмены приняли участие в чемпионате и первенстве СФО и ДФО
Борицы Бурятии стали призёрами всероссийского турнира
Борицы Бурятии стали призёрами всероссийского турнира
Общество, 06.10.2022
Две медали завоевали студентки БГСХА
В Бурятии выбрали лучших хранителей семейских традиций
В Бурятии выбрали лучших хранителей семейских традиций
Общество, 06.10.2022
Ими стали Татьяна Пискунова из Десятниково и дом культуры из Никольска
В Бурятии поздравили 100-летнего ветерана образования
В Бурятии поздравили 100-летнего ветерана образования
Общество, 06.10.2022
Поздравления с профессиональным праздником принимала Дулма Улымжиева
Теннисисты Бурятии пробились в суперлигу чемпионата России
Теннисисты Бурятии пробились в суперлигу чемпионата России
Общество, 06.10.2022
Также женская сборная по настольному теннису получила путёвку в высшую лигу «А»
В Иркутской области учреждён почётный знак «Отцовская доблесть»
В Иркутской области учреждён почётный знак «Отцовская доблесть»
Общество, 06.10.2022
К почётному знаку установлена единовременная выплата в размере 150 тысяч рублей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^