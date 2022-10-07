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ЕР: В Донбассе, Запорожской и Луганской областях созданы региональные отделения партии

ЕР: В Донбассе, Запорожской и Луганской областях созданы региональные отделения партии
Общество,  Фото:пресс-служба «Единой России»
В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях партия «Единая Россия» открыла свои первые отделения

По словам председателя партии Дмитрия Медведева, на новых территориях должна заработать полноценная инфраструктура.

- От людей и команд будет зависеть успех всей работы и интеграции в том числе. Кроме того, продолжится и поставка гуманитарной помощи от ЕР. Немаловажным является качество обратной связи от людей, которые живут на этих территориях, - отметил Медведев. Об этом пишет rostovgazeta.ru.

Секретарь отделения ЕР в ДНР Денис Пушилин сказал, что за 8,5 лет «Единая Россия» помогла многое здесь сделать. По его словам, уже три тысячи активистов из общественного движения «Донецкая Республика» стали членами партии, а её сторонниками – свыше 13,5 тысяч человек.

В ЛНР единомышленниками «Единой России» стали около 100 тысяч человек из общественного движения «Мир Луганщине». Об этом сообщил Денис Мирошниченко, председатель народного совета ЛНР и секретарь Луганского регионального отделения партии.

- Также большое количество жителей Херсонской области готовы присоединиться к команде, - отметил Игорь Кастюкевич, координатор гуманитарной миссии и секретарь партии в регионе.

Как сообщается на сайте er.ru, с целью решения оперативных вопросов региональных отделений создаются организационные комитеты. Их возглавляют секретари, которые создают персональные составы региональных политсоветов партии и представляют их для утверждения президиуму генсовета. Депутат Госдумы Виктор Водолацкий отметил, что люди доверяют партии. В связи с этим они активно идут в «Единую Россию» и в дальнейшем будут оказывать помощь в налаживании мирной жизни в регионах.
Единая Россия 2022

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