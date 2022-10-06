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Бурятия присоединится к проекту «Национальная театральная школа»

Бурятия присоединится к проекту «Национальная театральная школа»
Общество,  Фото:pixabay.com
В республике пройдёт первая образовательная резиденция проекта

В Год культурного наследия народов России в восьми регионах страны пройдёт всероссийский просветительский проект «Национальная театральная школа». Бурятия вошла в число первых участников проекта: с 23 по 25 октября в Улан-Удэ пройдут курсы повышения квалификации для молодых менеджеров культуры.

- На сегодняшний день мы готовы принять «Национальную театральную школу». 50 желающих подали заявки. С организаторами будем отбирать. К нам приедет 9 экспертов, - рассказала министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.

Проект «Национальная театральная школа» – это партнёрская инициатива, главная цель которой – создание единой образовательной платформы для профессионального развития театрального сообщества многонациональной российской сцены. Проект включает комплекс образовательных, диалоговых и экспертных мероприятий для развития института национальных театра в регионах.

Первые мероприятия «Национальной театральной школы» команда Александринского театра совместно с ассоциацией национальных театров России, благотворительным фондом «Александринский», ведущими вузами страны: СПБГУ, ГИТИС, РГИСИ – провела в июне этого года. Летняя театральная школа объединила в Александринском театре руководителей художественно-постановочных частей 9 региональных национальных театров. Участниками первого конгресса национальных театров России в Якутске стали более 150 лидеров национального театрального и экспертного сообществ России.

Кроме Бурятии, в 2022-2023 годах «Национальная театральная школа» пройдёт также в республиках Татарстан, Башкортостан, Марий Эл и Коми, Сахалинской области и Камчатском крае. В курсах повышения квалификации могут принять граждане в возрасте от 18 до 35 лет, имеющие высшее, либо среднее специальное/среднее профессиональное образование. Образовательный интенсив «Национальной театральной школы» – это аккредитованная программа повышения квалификации. Слушатели получат свидетельства государственного образца о повышении квалификации. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры РБ.

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