Музыкальные педагоги Бурятии выиграли 2 премии по 1 млн рублей

Определены лучшие преподаватели в области музыкального искусства
Накануне стали известны имена 150 лауреатов премии лучшим преподавателям в области музыкального искусства 2022 года со всей России. Ими стали 100 преподавателей детских школ искусств, 25 преподавателей училищ и 25 преподавателей вузов.
В этом году конкурсы на присуждение премий проведены впервые. Лауреаты – преподаватели детских школ искусств получат премии в размере 500 тысяч рублей, преподаватели училищ и вузов – в размере 1 миллиона рублей.
Победителей определяла специальная комиссия, в которую вошли представители ведущих образовательных организаций, общероссийского профсоюза работников культуры, творческих союзов и ассоциаций. Всего в этом году было выдвинуто 513 кандидатов из 79 регионов Российской Федерации.
В Бурятии премию в размере один миллион рублей каждый получат доцент ВСГИК, композитор, заслуженный деятель искусств Республики Бурятия, член союза композиторов России, председатель правления союза композиторов Республики Бурятии Лариса Санжиева и преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин колледжа искусств имени П.И. Чайковского Ольга Полякова. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры РБ.
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