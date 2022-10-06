В Бурятии выбрали лучших хранителей семейских традиций

Ими стали Татьяна Пискунова из Десятниково и дом культуры из Никольска
В Бурятии подвели итоги III республиканского смотра-конкурса «Хранители отчих традиций». В смотре-конкурсе были представлены Бичурский, Заиграевский, Кяхтинский, Мухоршибирский и Тарбагатайский районы республики. В двух номинациях: «Дом культуры – центр сохранения традиционной культуры семейских – старообрядцев» и «Старообрядческие частные усадьбы и подворья» участвовали 11 частных подворий и усадеб, 6 сельских домов культуры.
Участники продемонстрировали усадьбы, убранство домов, хозяйственные постройки, старинную и реконструированную на основе традиций домашнюю утварь, мастер-классы по приготовлению блюд семейской кухни, народным промыслам. Среди сельских домов культуры особо приветствовались инновационные подходы в работе, привлечение детей и молодежи, проектная деятельность, создание фольклорных и музейных фондов.
Как сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества, в номинации «Старообрядческие частные усадьбы и подворья» наградили:
Дипломом лауреата I степени:
- Пискунову Татьяну Харлампьевну (с. Десятниково, Тарбагатайский район);
Дипломами лауреатов II степени:
- Утенкову Клару Емельяновну (с. Бичура, Бичурский район);
- Редикальцеву Надежду Павловну (с. Пестерево, Тарбагатайский район);
Дипломами лауреатов III степени:
-Андрееву Галину Анфиногеновну (с. Калиновка, Мухоршибирский район);
- Петрову Федосью Алемпьевну (с. Гашей, Мухоршибирский район).
Специальным дипломом за «Трудовые традиции» наградили Безызвестных Татьяну Анатольевну (с. Пестерево, Тарбагатайский район). Специальным дипломом за «Душевную встречу» – Черепанова Павла Антоновича (с. Новодесятниково, Кяхтинский район). Специальным дипломом за «Руки золотые» – Рыморева Виктора Нестеровича (с. Большой Куналей, Тарбагатайский район).
Специальными дипломами за «Возвращение к истокам»:
- Фомину Надежду Николаевну (с. Куйтун, Тарбагатайский район);
- Постникову Евдокию Изотовну (с. Надеино, Тарбагатайский район);
- Житкевич Марину Ефремовну (с. Верхний Саянтуй, Тарбагатайский район).
В номинации «Дом культуры – центр сохранения традиционной культуры семейских – старообрядцев»были удостоены:
Дипломом лауреата I степени:
- Филиал МБУК «Центр сохранения и развития национальных культур «Малая Родина» в с. Никольск, Мухоршибирский район, заведующая Бурдуковская Наталья Александровна;
Дипломом лауреата II степени:
- Филиал МБУК «Районный дом культуры» в с. Билютай, Бичурский район, методист Тимофеева Евдокия Семёновна;
Дипломом лауреата III степени:
- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр» МО «Тарбагатайский район», директор Ведерникова Вера Васильевна.
В Бурятии выбрали лучших хранителей семейских традиций
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