В Бурятии выбрали лучших хранителей семейских традиций

Ими стали Татьяна Пискунова из Десятниково и дом культуры из Никольска



В Бурятии подвели итоги III республиканского смотра-конкурса «Хранители отчих традиций». В смотре-конкурсе были представлены Бичурский, Заиграевский, Кяхтинский, Мухоршибирский и Тарбагатайский районы республики. В двух номинациях: «Дом культуры – центр сохранения традиционной культуры семейских – старообрядцев» и «Старообрядческие частные усадьбы и подворья» участвовали 11 частных подворий и усадеб, 6 сельских домов культуры.



Участники продемонстрировали усадьбы, убранство домов, хозяйственные постройки, старинную и реконструированную на основе традиций домашнюю утварь, мастер-классы по приготовлению блюд семейской кухни, народным промыслам. Среди сельских домов культуры особо приветствовались инновационные подходы в работе, привлечение детей и молодежи, проектная деятельность, создание фольклорных и музейных фондов.



Как сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества, в номинации «Старообрядческие частные усадьбы и подворья» наградили:

Дипломом лауреата I степени:

- Пискунову Татьяну Харлампьевну (с. Десятниково, Тарбагатайский район);

Дипломами лауреатов II степени:

- Утенкову Клару Емельяновну (с. Бичура, Бичурский район);

- Редикальцеву Надежду Павловну (с. Пестерево, Тарбагатайский район);

Дипломами лауреатов III степени:

-Андрееву Галину Анфиногеновну (с. Калиновка, Мухоршибирский район);

- Петрову Федосью Алемпьевну (с. Гашей, Мухоршибирский район).



Специальным дипломом за «Трудовые традиции» наградили Безызвестных Татьяну Анатольевну (с. Пестерево, Тарбагатайский район). Специальным дипломом за «Душевную встречу» – Черепанова Павла Антоновича (с. Новодесятниково, Кяхтинский район). Специальным дипломом за «Руки золотые» – Рыморева Виктора Нестеровича (с. Большой Куналей, Тарбагатайский район).



Специальными дипломами за «Возвращение к истокам»:

- Фомину Надежду Николаевну (с. Куйтун, Тарбагатайский район);

- Постникову Евдокию Изотовну (с. Надеино, Тарбагатайский район);

- Житкевич Марину Ефремовну (с. Верхний Саянтуй, Тарбагатайский район).



В номинации «Дом культуры – центр сохранения традиционной культуры семейских – старообрядцев»были удостоены:

Дипломом лауреата I степени:

- Филиал МБУК «Центр сохранения и развития национальных культур «Малая Родина» в с. Никольск, Мухоршибирский район, заведующая Бурдуковская Наталья Александровна;

Дипломом лауреата II степени:

- Филиал МБУК «Районный дом культуры» в с. Билютай, Бичурский район, методист Тимофеева Евдокия Семёновна;

Дипломом лауреата III степени:

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр» МО «Тарбагатайский район», директор Ведерникова Вера Васильевна.

