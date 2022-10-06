Принять участие могут школы и колледжи республики
В Бурятии проводится конкурс «Защити свои персональные данные». Организаторы поставили перед собой задачу пробудить интерес участников к вопросам распространения и защиты своих персональных данных.
В конкурсе могут принять участие образовательные организации республики: школы и колледжи. Работы принимаются по двум номинациям: номинация «Плакат» и номинация «Видеоролик». Их можно прислать по адресу: 670000, г. Улан-Удэ, ул. Некрасова, д. 20, либо по адресу электронной почты: [email protected], [email protected]
По итогам конкурса в каждой номинации будут определены три лауреата. Также будет вручён гран-при по итогам голосования членов жюри. Лауреат конкурса, получивший гран-при признаётся победителем конкурса в своей номинации.
Результаты конкурса размещаются на официальном сайте управления Роскомнадзора по РБ. Подробнее об условиях конкурса можно узнать на сайте министерства образования Бурятии, сообщает пресс-служба ведомства.
Возрастное ограничение 6+
В Бурятии объявлен конкурс «Защити свои персональные данные»
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