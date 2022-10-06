В Улан-Удэ разыгрывают студенческий кубок по волейболу

В соревнованиях принимают участие команды из 9 российских городов



6 октября в Бурятии прошли первые игры XXIII международного турнира по волейболу среди женских и мужских студенческих команд «Кубок Бурятского государственного университета». В БГУ собрались самые сильные команды городов: Омск, Красноярск, Чита, Хабаровск, Якутия, Иркутск, Улан-Удэ, Сургут и Кызыл.



Завершится большой праздник студенческого волейбола 9 октября.



Расписание игр



7 октября



Спортзал БГУ № 1, Смолина 24а

10:00 СибГУ – ДВГУПС (жен.)

11:30 ТувГУ – БГУ (жен.)

13:00 ОмГТУ – ДВГУПС (жен.)

14:30 СурГУ – БГУ (жен.)

16:00 ИрНИТУ – ЗабИЖТ (муж.)



Дом спорта БГУ, Куйбышева 1а

10:00 БГУ-1 – ЗабИЖТ (муж.)

11:30 ТувГУ – ИрНИТУ (муж.)

13:00 БГУ-2 – ДВГУПС (муж.)

14:30 ЧГИФКиС – СибГУ (муж.)



8 октября



Спортзал БГУ № 1, Смолина 24а

10:30 БГУ-1 – ИрНИТУ (муж.)

12:00 БГУ-2 – СибГУ (муж.)

13:30 ЗабИЖТ – ТувГУ (муж.)

15:00 ДВГУПС – ЧГИФКиС (муж.)

16:00 1 м. 1 гр. – 2 м. 2 гр. (муж.)

17:30 1 м. 2 гр. – 2 м. 1 гр. (муж.)



Дом спорта БГУ, Куйбышева 1а

10:00 СибГУ – ТувГУ (жен.)

11:30 ОмГТУ – БГУ (жен.)

13:00 ДВГУПС – ТувГУ (жен.)

14:30 СурГУ – СибГУ (жен.)



9 октября



ФСК

9:00 ОмГТУ – ТувГУ (жен.)

10:30 ДВГУПС – СурГУ (жен.)

12:00 БГУ – СибГУ (жен.)

13:30 Игра за 3 – 4 места (муж.)

15:00 Игра за 1 – 2 места (муж.)

16:30 Парад закрытия



Возрастное ограничение 0+



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