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В Улан-Удэ разыгрывают студенческий кубок по волейболу

В Улан-Удэ разыгрывают студенческий кубок по волейболу
Общество,  Фото:pixabay.com
В соревнованиях принимают участие команды из 9 российских городов

6 октября в Бурятии прошли первые игры XXIII международного турнира по волейболу среди женских и мужских студенческих команд «Кубок Бурятского государственного университета». В БГУ собрались самые сильные команды городов: Омск, Красноярск, Чита, Хабаровск, Якутия, Иркутск, Улан-Удэ, Сургут и Кызыл.

Завершится большой праздник студенческого волейбола 9 октября.

Расписание игр

7 октября

Спортзал БГУ № 1, Смолина 24а
10:00 СибГУ – ДВГУПС (жен.)
11:30 ТувГУ – БГУ (жен.)
13:00 ОмГТУ – ДВГУПС (жен.)
14:30 СурГУ – БГУ (жен.)
16:00 ИрНИТУ – ЗабИЖТ (муж.)

Дом спорта БГУ, Куйбышева 1а
10:00 БГУ-1 – ЗабИЖТ (муж.)
11:30 ТувГУ – ИрНИТУ (муж.)
13:00 БГУ-2 – ДВГУПС (муж.)
14:30 ЧГИФКиС – СибГУ (муж.)

8 октября

Спортзал БГУ № 1, Смолина 24а
10:30 БГУ-1 – ИрНИТУ (муж.)
12:00 БГУ-2 – СибГУ (муж.)
13:30 ЗабИЖТ – ТувГУ (муж.)
15:00 ДВГУПС – ЧГИФКиС (муж.)
16:00 1 м. 1 гр. – 2 м. 2 гр. (муж.)
17:30 1 м. 2 гр. – 2 м. 1 гр. (муж.)

Дом спорта БГУ, Куйбышева 1а
10:00 СибГУ – ТувГУ (жен.)
11:30 ОмГТУ – БГУ (жен.)
13:00 ДВГУПС – ТувГУ (жен.)
14:30 СурГУ – СибГУ (жен.)

9 октября

ФСК
9:00 ОмГТУ – ТувГУ (жен.)
10:30 ДВГУПС – СурГУ (жен.)
12:00 БГУ – СибГУ (жен.)
13:30 Игра за 3 – 4 места (муж.)
15:00 Игра за 1 – 2 места (муж.)
16:30 Парад закрытия

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волейбол Бурятия студенты спорт кубок БГУ

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