Также женская сборная по настольному теннису получила путёвку в высшую лигу «А»
Впервые мужская сборная Бурятии по настольному теннису попала с суперлигу командного чемпионата России, а женской сборной удалось пробиться в высшую лигу «А». Путёвку в высшую лигу «А» женская команда «Алтана» завоевала по итогам прошлого сезона, заняв второе место в высшей лиге «В».
Сегодня, 6 октября, в конференц-зале министерства спорта и молодёжной политики РБ прошла пресс-конференция со спортсменами и федерацией настольного тенниса республики.
Как сообщает пресс-служба министерства, в этом году мужской сборной Бурятии предстоит сыграть среди 16 команд в суперлиге, а женской в высшей лиге «А» среди 14 команд. Игры стартуют уже в конце октября.
Также отметим, что теннисисты Тимур Бадмаев, Станислав Бадмацыренов и Виктория Сулаева стали победителями кубка президента в Анапе.
Теннисисты Бурятии пробились в суперлигу чемпионата России
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