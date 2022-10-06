Им стал бывший помощник губернатора края
Первым заместителем министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края назначен Илья Стремилов. В министерстве он будет курировать строительство объектов социальной и инженерной инфраструктуры.
Илья Александрович Стремилов родился 12 сентября 1986 года в Шилкинском районе Читинской области. В 2008 году окончил институт строительства и экологии ЧитГУ. С 2010 по 2017 год прошел трудовой путь от мастера строительно-монтажных работ в ООО «Читаэнергожилстрой» до генерального директора УК «Энергожилстрой».
С 2020 года работал помощником губернатора Забайкальского края. Женат, воспитывает троих детей. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкалья.
В минстрое Забайкалья назначен первый замминистра
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