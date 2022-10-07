В Улан-Удэ до +5 градусов
По данным Бурятского гидрометцентра, 7 октября по республике облачно с прояснением, местами небольшие осадки в виде снега, по Прибайкалью и южной половине местами умеренные снегопады.
На автодорогах местами гололедица.
Ветер северо-западный 5-10, днём в отдельных районах 15-17 м/с. Температура ночью +1,-4, местами -8,-13, днём +2,+7, местами -3 до +2.
В Улан-Удэ утором и днём небольшой мокрый снег. Ветер северо-западный ночью слабый, днём 9-14 м/с. Температура ночью -1,-3, днём +3,+5.
В Бурятии местами умеренные снегопады
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Общество, 07.10.2022
В Улан-Удэ до +5 градусов
В соревнованиях принимают участие команды из 9 российских городов
Учиться детёнышам помогают их родители
Принять участие могут школы и колледжи республики
С момента начала специальной военной операции более 90 детей перевели из одного детсада в другой
В республике пройдёт первая образовательная резиденция проекта
Спортсмены приняли участие в чемпионате и первенстве СФО и ДФО
Две медали завоевали студентки БГСХА
Девочек назвали Алисой и Василисой
Ими стали Татьяна Пискунова из Десятниково и дом культуры из Никольска
Поздравления с профессиональным праздником принимала Дулма Улымжиева
Также женская сборная по настольному теннису получила путёвку в высшую лигу «А»
К почётному знаку установлена единовременная выплата в размере 150 тысяч рублей
Педагоги получили премии в размере 200 тысяч и 50 тысяч рублей
Определены лучшие преподаватели в области музыкального искусства