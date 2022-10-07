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В Бурятии местами умеренные снегопады

В Бурятии местами умеренные снегопады
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В Улан-Удэ до +5 градусов

По данным Бурятского гидрометцентра, 7 октября по республике облачно с прояснением, местами небольшие осадки в виде снега, по Прибайкалью и южной половине местами умеренные снегопады.

На автодорогах местами гололедица.

Ветер северо-западный 5-10, днём в отдельных районах 15-17 м/с. Температура ночью +1,-4, местами -8,-13, днём +2,+7, местами -3 до +2.

В Улан-Удэ утором и днём небольшой мокрый снег. Ветер северо-западный ночью слабый, днём 9-14 м/с. Температура ночью -1,-3, днём +3,+5.
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