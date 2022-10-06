06 октября

05 октября

Популярное

В Улан-Удэ прошла республиканская ярмарка рабочих вакансий и учебных мест

В Улан-Удэ прошла республиканская ярмарка рабочих вакансий и учебных мест
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Участникам представили более 11 тысяч рабочих вакансий

Республиканская ярмарка рабочих вакансий и учебных мест «Работай и учись в Бурятии» прошла в Физкультурно-спортивном комплексе.

На ярмарке были представлены 17 учебных заведений, среди которых четыре вуза и 13 ссузов. Кроме того, на площадке представили свои вакансии более 98 работодателей из различных сфер деятельности. Всего работодатели на ярмарке предложили жителям города и районов республики более 11 тысяч рабочих вакансий.



- Ярмарку мы развернули потому, что в настоящее время у работодателей очень высокая потребность как в квалифицированных кадрах, так и неквалифицированном труде. Мы скоординировали всех работодателей для того, чтобы они постарались заполнить свои рабочие места. Здесь на ярмарке они могут непосредственно провести собеседование с соискателем, и пригласить для дальнейшего трудоустройства, - рассказала заместитель директора центра занятости населения Улан-Удэ Ирина Лебедева.

Помимо работодателей, свои профессии представили и студенты городских учебных заведений. Они активно общались со школьниками.

- Сегодня мы представляем наш техникум строительства и городского хозяйства. От нашего техникума представлено четыре профессии. Это мастер отделочных строительных и декоративных работ, крановщик, плотник-столяр и сантехник. Ребята подходят, интересуются, мы рассказываем школьникам о том, насколько востребованы наши профессии в рамках нашего города, и за его пределами. Очень приветливые организаторы мероприятия, мы одной большой командой предоставляем школьникам информацию об их возможных будущих профессиях. Мы рассказываем о профессии, а школьники в свою очередь могут выбрать из большого перечня профессий то, что им понравится. Такие мероприятия необходимы, они помогают нашим ребятам, нашим будущим специалистам раскрыть их желания о том, куда в будущем они хотят пойти учиться, - поделилась студентка техникума строительства и городского хозяйства Людмила. 



ярмарка вакансий

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ прошла республиканская ярмарка рабочих вакансий и учебных мест
В Улан-Удэ прошла республиканская ярмарка рабочих вакансий и учебных мест
Общество, 06.10.2022
Участникам представили более 11 тысяч рабочих вакансий 
В Бурятии на перевале Пыхта бродил медведь
В Бурятии на перевале Пыхта бродил медведь
Общество, 06.10.2022
Косолапый вышел из леса к дороге
В Бурятии полицейские побеседовали со студентами на правовые темы
В Бурятии полицейские побеседовали со студентами на правовые темы
Общество, 06.10.2022
Полицейские встретились с первокурсниками
Жители центра Улан-Удэ страдают от частых отключений света
Жители центра Улан-Удэ страдают от частых отключений света
Общество, 06.10.2022
С выходных электричество в домах отключали четыре раза
Бурятию ждут прохладные выходные
Бурятию ждут прохладные выходные
Общество, 06.10.2022
В районах преимущественно без осадков
Улан-удэнцы просят отказаться от новогодних празднеств ради мобилизованных
Улан-удэнцы просят отказаться от новогодних празднеств ради мобилизованных
Общество, 06.10.2022
Только на ледовый городок в этом году выделено 8,5 млн рублей
В Бурятии озеленили детскую площадку и территорию детсада
В Бурятии озеленили детскую площадку и территорию детсада
Общество, 06.10.2022
В том числе дети высадили 18 саженцев кедра
Коронавирусом в Бурятии заразились ещё 59 человек
Коронавирусом в Бурятии заразились ещё 59 человек
Общество, 06.10.2022
Дома лечение проходят около 500 человек
Объявленный в федеральный розыск забайкалец скрывался в Улан-Удэ
Объявленный в федеральный розыск забайкалец скрывался в Улан-Удэ
Общество, 06.10.2022
Росгвардейцы поймали его, когда он занервничал
Улан-удэнцы предпочитают забирать из приютов породистых собак
Улан-удэнцы предпочитают забирать из приютов породистых собак
Общество, 06.10.2022
В этом году только из одного приюта горожане приютили порядка 250 собак
Жителей Улан-Удэ удивило разрушение нового асфальта
Жителей Улан-Удэ удивило разрушение нового асфальта
Общество, 06.10.2022
Сейчас участок уже привели в порядок
В Улан-Удэ устроили концерт для педагогов
В Улан-Удэ устроили концерт для педагогов
Общество, 06.10.2022
Учителям вручили почётные грамоты
В Бурятии семьям мобилизованным выдают дрова
В Бурятии семьям мобилизованным выдают дрова
Общество, 06.10.2022
На одну семью положено до 10 кубов дров
В Улан-Удэ открыли памятник генерал-майору Станиславу Коровинскому
В Улан-Удэ открыли памятник генерал-майору Станиславу Коровинскому
Общество, 06.10.2022
Открытие состоялось на территории отдела по конвоированию республиканского УФСИН
В Бурятии любителя пьяной езды отправили за решётку
В Бурятии любителя пьяной езды отправили за решётку
Общество, 06.10.2022
Ранее мужчина уже дважды был осуждён за езду в нетрезвом виде 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^