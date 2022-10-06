В Улан-Удэ прошла республиканская ярмарка рабочих вакансий и учебных мест





















Республиканская ярмарка рабочих вакансий и учебных мест «Работай и учись в Бурятии» прошла в Физкультурно-спортивном комплексе.На ярмарке были представлены 17 учебных заведений, среди которых четыре вуза и 13 ссузов. Кроме того, на площадке представили свои вакансии более 98 работодателей из различных сфер деятельности. Всего работодатели на ярмарке предложили жителям города и районов республики более 11 тысяч рабочих вакансий.- Ярмарку мы развернули потому, что в настоящее время у работодателей очень высокая потребность как в квалифицированных кадрах, так и неквалифицированном труде. Мы скоординировали всех работодателей для того, чтобы они постарались заполнить свои рабочие места. Здесь на ярмарке они могут непосредственно провести собеседование с соискателем, и пригласить для дальнейшего трудоустройства, - рассказала заместитель директора центра занятости населения Улан-Удэ Ирина Лебедева.Помимо работодателей, свои профессии представили и студенты городских учебных заведений. Они активно общались со школьниками.- Сегодня мы представляем наш техникум строительства и городского хозяйства. От нашего техникума представлено четыре профессии. Это мастер отделочных строительных и декоративных работ, крановщик, плотник-столяр и сантехник. Ребята подходят, интересуются, мы рассказываем школьникам о том, насколько востребованы наши профессии в рамках нашего города, и за его пределами. Очень приветливые организаторы мероприятия, мы одной большой командой предоставляем школьникам информацию об их возможных будущих профессиях. Мы рассказываем о профессии, а школьники в свою очередь могут выбрать из большого перечня профессий то, что им понравится. Такие мероприятия необходимы, они помогают нашим ребятам, нашим будущим специалистам раскрыть их желания о том, куда в будущем они хотят пойти учиться, - поделилась студентка техникума строительства и городского хозяйства Людмила.