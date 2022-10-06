В районах преимущественно без осадков
Выходные в Бурятии не удивят погодными изменениями. В субботу и воскресенье ожидается относительно тёплая погода и почти без осадков. А завтра, в пятницу, в республике довольно прохладно. Ожидается морозный ветер до 17 м/с и мокрый снег.
По данным Бурятского гидрометцентра, 7 октября по республике облачно с прояснением, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и снега, по Прибайкалью и южной половине местами умеренные снегопады. На автодорогах местами гололедица. Ветер северо-западный 5-10, днём в отдельных районах 15-17 м/с. Температура ночью +1,-4, местами -8,-13, днём +2,+7, местами от -3 до +2.
В субботу, 8 октября, ночью местами небольшой снег, днём преимущественно без осадков. Ветер ночью северо-западный, днём западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -2,-7, местами -12,-17, днём +4,+9, местами -2,+3.
В воскресенье, 9 октября, переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный ночью слабый, днём 5-10 м/с. Температура ночью -3,-8, местами -13,-18, днём +4,+9, местами +10,+15.
Бурятию ждут прохладные выходные
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