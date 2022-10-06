В Бурятии озеленили детскую площадку и территорию детсада

Общество, Фото: агентство лесного хозяйства

В том числе дети высадили 18 саженцев кедра



Бурятия присоединилась ко всероссийской акции «Сохраним лес». Сотрудники лесхозов и лесничеств проводят субботники и посадки деревьев. Помогают в этом деле школьники и члены школьных лесничеств, рассказали в республиканском агентстве лесного хозяйства.



Так, в селе Шаралдай Мухоршибирского района работники Мухоршибирского лесхоза, лесничества, школьники и сотрудники Дома культуры озеленили детскую площадку. Участники акции высадили 40 саженцев ели и берёзы.



- Саженцы мы выкопали под линиями электропередач и на противопожарных разрывах – там, где деревья должны вырубаться в соответствии с правилами пожарной безопасности в лесах. Думаю, что все саженцы приживутся и через несколько лет, местные жители здесь будут спасаться от жары в летние дни, - рассказал специалист Мухоршибирского лесхоза Александр Иванов.



В Бичурском районе сотрудники Буйского лесхоза совместно с членами школьного лесничества «Юный лесовод» озеленили территорию Буйской школы и территорию детсада «Колокольчик». Лесники и дети высадили 18 саженцев кедра.



- Все участники акции получили заряд бодрости и положительные эмоции. Ребята очень надеются, что саженцы приживутся и станут могучими деревьями. Мы рады, что дети не остались в стороне, а приняли активное участие в озеленении, - поделилась специалист Буйского лесхоза Любовь Сумцова.

