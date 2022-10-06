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В Бурятии озеленили детскую площадку и территорию детсада

В Бурятии озеленили детскую площадку и территорию детсада
Общество,  Фото:агентство лесного хозяйства
В том числе дети высадили 18 саженцев кедра

Бурятия присоединилась ко всероссийской акции «Сохраним лес». Сотрудники лесхозов и лесничеств проводят субботники и посадки деревьев. Помогают в этом деле школьники и члены школьных лесничеств, рассказали в республиканском агентстве лесного хозяйства.

Так, в селе Шаралдай Мухоршибирского района работники Мухоршибирского лесхоза, лесничества, школьники и сотрудники Дома культуры озеленили детскую площадку. Участники акции высадили 40 саженцев ели и берёзы.

- Саженцы мы выкопали под линиями электропередач и на противопожарных разрывах – там, где деревья должны вырубаться в соответствии с правилами пожарной безопасности в лесах. Думаю, что все саженцы приживутся и через несколько лет, местные жители здесь будут спасаться от жары в летние дни, - рассказал специалист Мухоршибирского лесхоза Александр Иванов.

В Бичурском районе сотрудники Буйского лесхоза совместно с членами школьного лесничества «Юный лесовод» озеленили территорию Буйской школы и территорию детсада «Колокольчик». Лесники и дети высадили 18 саженцев кедра.

- Все участники акции получили заряд бодрости и положительные эмоции. Ребята очень надеются, что саженцы приживутся и станут могучими деревьями. Мы рады, что дети не остались в стороне, а приняли активное участие в озеленении, - поделилась специалист Буйского лесхоза Любовь Сумцова. 
озеленение

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