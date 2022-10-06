В Мухоршибирском районе Бурятии родилась третья двойня

Общество, Фото: пресс-служба управления ЗАГС РБ

Девочек назвали Алисой и Василисой



5 октября в Мухоршибирском районе Бурятии прошла торжественная регистрации третьей двойни с начала года. 13 сентября в семье Максима Николаевича и Ксении Георгиевны появились две дочки: Василиса и Алиса.



Как сообщает пресс-служба управления ЗАГС РБ, родителям дали девочкам такие имена не случайно, ведь в переводе с древнегреческого Василиса – «царственная», а Алиса с древнегерманского – «благородная».



Сестрёнок дома ждут братья и старшая сестра. Теперь в счастливой многодетной семье три сына и три дочери.

