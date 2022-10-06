Улан-удэнцы предпочитают забирать из приютов породистых собак

В этом году только из одного приюта горожане приютили порядка 250 собак



В приюте для животных «Ананда» в посёлке Медведчиково в Улан-Удэ строят новых вольеров и расширяют территорию.



Приют ведёт активную работу по поиску владельцев для своих подопечных. Владелец приюта Вячеслав Самбуев рассказал, что в среднем из приюта забирают около пяти собак в день, бывают случаи, когда количество принятых в семьи питомцев достигает 13 особей. В основном люди предпочитают породистых собак, которых в приюте немало.



Всего с начала года приют пристроил около 250 животных.



- Организована большая работа по популяризации принятия животных из приюта в семьи. Совместно с администрацией города Улан-Удэ проводятся ярмарки-раздачи домашних животных без владельцев, эти акции пользуются популярностью у горожан. Также фото животных с их непростой историей публикуются в пабликах социальных сетей, - отметили в пресс-службе управления ветеринарии Бурятии.



Чтобы обрести верного друга, горожане могут обратиться по номеру телефона 62-19-99.



Все собаки зарегистрированы, вакцинированы и стерилизованы.

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