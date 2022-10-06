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В заповеднике Забайкалья рассказали об «учителях» в мире животных

В заповеднике Забайкалья рассказали об «учителях» в мире животных
Общество,  Фото:pixabay.com
Учиться детёнышам помогают их родители

Ежегодно 5 октября Россия и свыше ста государств отмечают Всемирный день учителя. В мире людей – это очень благородная и уважаемая профессия. Но и в природе есть свои «учителя». У многих животных с рождения заложен набор определенных программ, развить которые им помогают родители, сообщили в Сохондинском заповеднике Забайкальского края.

Как рассказали в отделе экологического просвещения заповедника, учёные выделяют три разновидности обучения в животном мире: имитацию, подражание и учительство. О последнем пункте до сих пор ведутся дискуссии: учёные выясняют, осознанно ли животные обучают своих детёнышей или это врождённая программа родительства.

Хищные птицы скопы (залётный, очень редкий вид, внесённый в Красную книгу РФ и Забайкальского края) учат своих птенцов летать и охотиться очень хитрым способом. Сначала самка приносит рыбу и кормит птенцов. Потом, когда дети начинают махать крыльями, она кладёт улов на край гнезда, чтобы они крались к добыче. Дальше самка заманивает их к воде, показывает, как ловить рыбу и ждёт, пока они сами научатся охотиться. Как правильно, птенцы за неделю обучаются мастерству добывания пищи.

Новорождённые медвежата много времени проводят в берлоге, мать начинает их водить с собой, когда они окрепнут и подрастут, поэтому медведицу с медвежатами можно увидеть примерно с мая. Мать показывает медвежатам, что можно есть, а что нет – они ищут и жуков, орехи, грибы. Они разговаривают на собственном языке жестов, запахов, и звуков. В Забайкалье в порядке исключения можно увидеть медведицу с нынешним и прошлогодним медвежонком (пестуном). В основном медведица рожает раз в два года. Бывает, что прошлогодние медвежата приглядывают за младшими.

Обучение охоте у волков происходит поэтапно и в определенном возрасте. Сначала волки приносят щенкам куски мяса, потом плоть со шкурой, приучая их к запаху добычи. Позднее они подзывают волчат к убитому животному, чтобы показать, как выглядит то, на что надо охотиться. Потом учат брать след и выслеживать по нему добычу. Какое-то время волчата боятся нападать на крупных копытных, поэтому, загнав животное, наблюдают за тем, что делают родители и старшие сородичи при добыче зверя. Потом они включаются в процесс охоты со взрослыми, и к полутора годам осваивают все приёмы охоты.

- Животные учатся с самого рождения. Им не ставят оценок за учёбу, потому то лучшая их оценка – это остаться живым в дикой природе, быть сытым и произвести потомство, - пояснили в заповеднике.

Забайкальский край заповедник дикие животные

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