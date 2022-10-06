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Жителей Улан-Удэ удивило разрушение нового асфальта

Жителей Улан-Удэ удивило разрушение нового асфальта
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Сейчас участок уже привели в порядок

В Улан-Удэ житель Элеватора поделился с «Байкал-Daily» своими наблюдениями. Он заметил, что по улице Красноармейская, неподалёку от детского сада «Дашенька», частично был разрушен новый асфальт.

- Асфальт этот недавно положили, в середине лета примерно. Удобно конечно, тут раньше был песок, камни, на машине-то ехать не очень приятно, а пешком вообще беда, особенно если зимой по льду. Тут уложили, всё отлично, но вот взяли, и кусок асфальта оторвали. Не знаю зачем, но там ширина больше метра может быть, так, кто на машине в тёмное время налетит, и всё. Правда, под этим куском асфальта колодец как раз, может быть его асфальтом завалили, а теперь откапывать придётся, но с другой стороны, а зачем было дальше асфальт отрывать, - сетует местный житель.

По словам местных жителей, чуть поодаль от места разрушения дорожного покрытия велись дорожные работы.

В комитете по строительству администрации Улан-Удэ, в свою очередь, пояснили, что участок уже приведён в порядок.

- «Ростелеком» во время ремонта дороги не отрегулировал по уровню асфальта свой колодец. Недавно выполнили работу, когда подрядчик закончил ремонт, - заверили в комитете по строительству.



дорожный ремонт

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