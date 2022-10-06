В Улан-Удэ устроили концерт для педагогов

Учителям вручили почётные грамоты



5 октября в Городском дворце детского (юношеского) творчества в Улан-Удэ прошёл праздничный концерт, посвященный Дню учителя. На него пригласили учителей, а также воспитателей и педагогов дополнительного образования.



Их поздравил и.о председателя Улан-Удэнского горсовета депутатов Анатолий Белоусов. Кстати, он сам много лет трудился в образовании. Белоусов окончил Бурятский госуниверситет по специальности «Основы безопасности жизнедеятельности и физическая культура», работал учителем физкультуры, заместителем директора школы высшего спортивного мастерства, возглавлял Бурятский республиканский индустриальный техникум.



- Дорогие учителя и специалисты дошкольного образования! Я каждому из вас хочу выразить огромную благодарность за весь труд который вы делаете. Вы видите в детях только всё самое лучшее. Вы заставляете стремиться их только к лучшему. Желаю вам здоровья, удачи, благополучия и благодарных учеников. Самое важное в профессии - это быть человеком. Людьми делаете вы нас учителя! С праздником, коллеги! - поздравил Белоусов.



Также Анатолий Белоусов от лица Улан-Удэнского городского совета депутатов вручил почётные грамоты учителям за вклад в развитие системы образования.



На самом концерте для учителей и дошкольных специалистов выступали школьные ансамбли и дошколята. Также молодые педагоги порадовали своих коллег поздравительным флешмобом.



В столице Бурятии трудятся три тысячи учителей и более 500 педагогов дополнительного образования



