В Улан-Удэ устроили концерт для педагогов

Учителям вручили почётные грамоты
5 октября в Городском дворце детского (юношеского) творчества в Улан-Удэ прошёл праздничный концерт, посвященный Дню учителя. На него пригласили учителей, а также воспитателей и педагогов дополнительного образования.
Их поздравил и.о председателя Улан-Удэнского горсовета депутатов Анатолий Белоусов. Кстати, он сам много лет трудился в образовании. Белоусов окончил Бурятский госуниверситет по специальности «Основы безопасности жизнедеятельности и физическая культура», работал учителем физкультуры, заместителем директора школы высшего спортивного мастерства, возглавлял Бурятский республиканский индустриальный техникум.
- Дорогие учителя и специалисты дошкольного образования! Я каждому из вас хочу выразить огромную благодарность за весь труд который вы делаете. Вы видите в детях только всё самое лучшее. Вы заставляете стремиться их только к лучшему. Желаю вам здоровья, удачи, благополучия и благодарных учеников. Самое важное в профессии - это быть человеком. Людьми делаете вы нас учителя! С праздником, коллеги! - поздравил Белоусов.
Также Анатолий Белоусов от лица Улан-Удэнского городского совета депутатов вручил почётные грамоты учителям за вклад в развитие системы образования.
На самом концерте для учителей и дошкольных специалистов выступали школьные ансамбли и дошколята. Также молодые педагоги порадовали своих коллег поздравительным флешмобом.
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