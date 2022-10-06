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В Улан-Удэ устроили концерт для педагогов

В Улан-Удэ устроили концерт для педагогов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Учителям вручили почётные грамоты

5 октября в Городском дворце детского (юношеского) творчества в Улан-Удэ прошёл праздничный концерт, посвященный Дню учителя. На него пригласили учителей, а также воспитателей и педагогов дополнительного образования.

Их поздравил и.о председателя Улан-Удэнского горсовета депутатов Анатолий Белоусов. Кстати, он сам много лет трудился в образовании. Белоусов окончил Бурятский госуниверситет по специальности «Основы безопасности жизнедеятельности и физическая культура», работал учителем физкультуры, заместителем директора школы высшего спортивного мастерства, возглавлял Бурятский республиканский индустриальный техникум.

- Дорогие учителя и специалисты дошкольного образования! Я каждому из вас хочу выразить огромную благодарность за весь труд который вы делаете. Вы видите в детях только всё самое лучшее. Вы заставляете стремиться их только к лучшему. Желаю вам здоровья, удачи, благополучия и благодарных учеников. Самое важное в профессии - это быть человеком. Людьми делаете вы нас учителя! С праздником, коллеги! - поздравил Белоусов.

Также Анатолий Белоусов от лица Улан-Удэнского городского совета депутатов вручил почётные грамоты учителям за вклад в развитие системы образования.

На самом концерте для учителей и дошкольных специалистов выступали школьные ансамбли и дошколята. Также молодые педагоги порадовали своих коллег поздравительным флешмобом.

В столице Бурятии трудятся три тысячи учителей и более 500 педагогов дополнительного образования

ГорсоветУУ учителя день учителя

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