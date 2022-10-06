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24 лучших учителей Бурятии наградили в Улан-Удэ

24 лучших учителей Бурятии наградили в Улан-Удэ
Общество,  Фото:пресс-служба минобразования РБ
Педагоги получили премии в размере 200 тысяч и 50 тысяч рублей

В Улан-Удэ прошла торжественная церемония чествования победителей конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности в Российской Федерации и в Бурятии. Конкурс проводится ежегодно с апреля по июнь. В этом году 24 учителя признаны лучшими из лучших в своей профессии по итогам деятельности за последние 3 года.

10 учителей получили премию в размере 200 тысяч рублей из федерального бюджета, а также вошли в золотую тысячу лучших учителей Российской Федерации за достижения в педагогической деятельности. Ими стали: Агеева Ирина Вениаминовна, Ульянова Ольга Николаевна, Богомоева Татьяна Алексеевна, Цыренова Руслана Викторовна, Найданова Соелма Дондоковна, Цыренова Эльвира Александровна, Аюшиева Светлана Иннокентьевна, Цыбикова Надежда Валерьевна, Дашидондокова Елена Александровна, Сырицына Светлана Ивановна.

Ещё 14 лучших учителей отмечены премией в размере 50 тысяч рублей из республиканского бюджета: Цырендоржиева Наталия Николаевна, Кашеня Галина Васильевна, Жаркова Светлана Александровна, Меньшикова Евгения Игоревна, Цыдыпова Елена Батожаргаловна, Михайлова Арюна Доржиевна, Сультимова Сэндэма Цырендоржиевна, Тищенко Ольга Викторовна, Шуханова Энгельсина Григорьевна, Мункуева Туяна Балдановна, Киселев Владимир Викторович, Юндунова Лариса Батуевна, Загарий Елена Георгиевна, Федотова Маргарита Владимировна.

Для учителей в этот праздничный день прозвучали музыкальные подарки в исполнении студентки 4 курса колледжа искусств им. П.И. Чайковского Даяны Бардуевой, класса преподавателя заслуженной артистки Российской Федерации Виктории Жамьян-Доржиевны Базаровой «Посвящение учителям» и песня «Желаю тебе, земля моя!» ученицы 8 класса гимназии №33 города Улан-Удэ Елизаветы Ц., солистки вокальной студии «Бельканто». Глеб Г., ученик 10 класса гимназии №33 прочёл стихотворение «Ода учителю». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования РБ.
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