На БАМе стартовал фестиваль искусств «Огни магистрали»

Общество, Фото: пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области

Праздничный поезд посетит основные пункты строительства БАМа в Иркутской области



6 октября в Иркутской области начался фестиваль искусств «Огни магистрали». В этот день из Иркутска в посёлок Улькан отправился специальный праздничный поезд. Он делает остановки в основных пунктах строительства Байкало-Амурской магистрали, расположенных в области. Там на привокзальных площадях проходят митинги, встречи ветеранов БАМа с местными жителями, выступления артистов, а также посещения тематических выставок в местных музеях.



– Подобный поезд курсировал по БАМу во времена СССР, концерты для строителей давали известные артисты. Фестиваль искусств «Огни магистрали» был возрождён в 2018 году. Его проведение – важное патриотическое мероприятие, которое основано на сохранении исторической памяти. Это диалог между ветеранами-строителями, общественными организациями и молодежью. Участники фестиваля узнают о традициях, заложенных во времена великих всесоюзных строек, истории возведения магистрали и о героических трудовых подвигах бамовцев, – отметила министр культуры Иркутской области Олеся Полунина.



Пассажирами специального поезда стали 88 человек – это ветераны БАМа, члены молодёжных организаций и творческих коллективов. В их числе народный ансамбль танца «Сибирьяночка», учебный театр детей и молодежи «Правда» Иркутского областного колледжа культуры, артисты Иркутского областного дома народного творчества и Иркутского государственного университета путей сообщения.



Первую остановку 6 октября поезд сделал в Тайшете. Здесь провели приветственный митинг на вокзале и концерт в доме культуры «Юбилейный». В Братск поезд прибудет 7 октября. В 8:30 на станции Падунские Пороги начнётся митинг, в 12:00 в городском дворце искусств стартует концертная программа. Затем состав фестиваля искусств «Огни магистрали» отправится в Усть-Кут, на станцию Лена. Митинг-встреча состоится на привокзальной площади 8 октября в 9 часов утра, концертная программа будет представлена в 11:15 в районном культурно-досуговом центре «Магистраль». В этот день поезд сделает остановки в посёлках БАМа. Митинги пройдут в 16:30 в посёлке Магистральный на станции Киренге, в 18:00 в Улькане. В 20:00 начнётся концертная программа в культурно-спортивном центре «Магистраль». В обратный путь состав отправится в 22:35. 10 октября поезд вернется в Иркутск. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.



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