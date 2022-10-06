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В Иркутской области учреждён почётный знак «Отцовская доблесть»

В Иркутской области учреждён почётный знак «Отцовская доблесть»
Общество,  Фото:pixabay.com
К почётному знаку установлена единовременная выплата в размере 150 тысяч рублей

Почётный знак «Отцовская доблесть» ввели в Иркутской области. Указ об учреждении накануне подписал губернатор региона Игорь Кобзев. Документ вступает в силу 1 января 2023 года.

– Почётный знак мы вводим для поощрения многодетных отцов, которые ответственно подходят к воспитанию детей и становятся настоящим примером сохранения и преумножения традиционных семейных ценностей. Сегодня это очень важно, – рассказал Игорь Кобзев.

Поощрение почётным знаком будет происходить на конкурсной основе. Ежегодно поощрению подлежат 10 многодетных отцов. Почётный знак и удостоверение будут вручаться ко Дню отца, отмечаемое ежегодно в третье воскресенье октября.

С ходатайством о поощрении многодетному отцу необходимо будет обращаться в учреждение социальной защиты населения по месту жительства не позднее 1 июня текущего года. Необходимые документы перечислены в положении о почётном знаке.

Как сообщает пресс-служба министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, почётным знаком награждаются мужчины, достойно воспитывающие (воспитавшие) 3 и более детей, при достижении третьим ребёнком возраста 7 лет и при наличии в живых остальных детей. К почётному знаку «Отцовская доблесть» устанавливается единовременная выплата в размере 150 тысяч рублей.
Иркутская область почётный знак награждение отцы

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