В Иркутской области учреждён почётный знак «Отцовская доблесть»

К почётному знаку установлена единовременная выплата в размере 150 тысяч рублей



Почётный знак «Отцовская доблесть» ввели в Иркутской области. Указ об учреждении накануне подписал губернатор региона Игорь Кобзев. Документ вступает в силу 1 января 2023 года.



– Почётный знак мы вводим для поощрения многодетных отцов, которые ответственно подходят к воспитанию детей и становятся настоящим примером сохранения и преумножения традиционных семейных ценностей. Сегодня это очень важно, – рассказал Игорь Кобзев.



Поощрение почётным знаком будет происходить на конкурсной основе. Ежегодно поощрению подлежат 10 многодетных отцов. Почётный знак и удостоверение будут вручаться ко Дню отца, отмечаемое ежегодно в третье воскресенье октября.



С ходатайством о поощрении многодетному отцу необходимо будет обращаться в учреждение социальной защиты населения по месту жительства не позднее 1 июня текущего года. Необходимые документы перечислены в положении о почётном знаке.



Как сообщает пресс-служба министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, почётным знаком награждаются мужчины, достойно воспитывающие (воспитавшие) 3 и более детей, при достижении третьим ребёнком возраста 7 лет и при наличии в живых остальных детей. К почётному знаку «Отцовская доблесть» устанавливается единовременная выплата в размере 150 тысяч рублей.

