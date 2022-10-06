В Улан-Удэ открыли памятник генерал-майору Станиславу Коровинскому

















В отделе по конвоированию УФСИН России по Бурятии состоялась торжественная церемония открытия мемориала памяти генерал-майору внутренней службы Станиславу Павловичу Коровинскому.Перед сотрудниками подразделения по конвоированию с приветственным словом выступил начальник регионального пенитенциарного ведомства Сергей Кудрявцев. После чего почётное право открыть памятник было предоставлено начальнику отдела по конвоированию Алексею Кочетову.В завершение мероприятия присутствующие почтили память Станислава Павловича минутой молчания, возложили к его мемориалу венок и цветы, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.Станислав Павлович Коровинский родился 24 февраля 1945 года. Под его непосредственным руководством осуществлялась передача функций конвоирования от Министерства внутренних дел России в уголовно-исполнительную систему Министерства юстиции.В 1999 году он принял на себя руководство действиями оперативной группировки сил Уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации во Второй чеченской войне. 29 декабря 1999 года в результате обострения болезни скончался на боевом посту.Приказом Министерства юстиции Российской Федерации генерал-майор внутренней службы Станислав Павлович Коровинский навечно зачислен в списки личного состава Федеральной службы исполнения наказаний.