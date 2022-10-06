В Улан-Удэ открыли памятник генерал-майору Станиславу Коровинскому

В отделе по конвоированию УФСИН России по Бурятии состоялась торжественная церемония открытия мемориала памяти генерал-майору внутренней службы Станиславу Павловичу Коровинскому.
Перед сотрудниками подразделения по конвоированию с приветственным словом выступил начальник регионального пенитенциарного ведомства Сергей Кудрявцев. После чего почётное право открыть памятник было предоставлено начальнику отдела по конвоированию Алексею Кочетову.
В завершение мероприятия присутствующие почтили память Станислава Павловича минутой молчания, возложили к его мемориалу венок и цветы, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
Станислав Павлович Коровинский родился 24 февраля 1945 года. Под его непосредственным руководством осуществлялась передача функций конвоирования от Министерства внутренних дел России в уголовно-исполнительную систему Министерства юстиции.
В 1999 году он принял на себя руководство действиями оперативной группировки сил Уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации во Второй чеченской войне. 29 декабря 1999 года в результате обострения болезни скончался на боевом посту.
Приказом Министерства юстиции Российской Федерации генерал-майор внутренней службы Станислав Павлович Коровинский навечно зачислен в списки личного состава Федеральной службы исполнения наказаний.