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В Бурятии любителя пьяной езды отправили за решётку

В Бурятии любителя пьяной езды отправили за решётку
Общество,  Фото:pixabay.com.
Ранее мужчина уже дважды был осуждён за езду в нетрезвом виде

Житель села Поперечное Еравнинского района Бурятии признан виновным в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Судом установлено, что ранее мужчина был дважды осуждён за езду в нетрезвом виде. В июне 2022 года в период отбывания наказания он вновь сел за руль в пьяном виде. Нарушителя остановили сотрудники ГИБДД.

- Суд по совокупности приговоров назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 3 месяца с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 4 года, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Приговор суда вступил в законную силу.
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