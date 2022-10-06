В Бурятии любителя пьяной езды отправили за решётку

Ранее мужчина уже дважды был осуждён за езду в нетрезвом виде
Житель села Поперечное Еравнинского района Бурятии признан виновным в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
Судом установлено, что ранее мужчина был дважды осуждён за езду в нетрезвом виде. В июне 2022 года в период отбывания наказания он вновь сел за руль в пьяном виде. Нарушителя остановили сотрудники ГИБДД.
- Суд по совокупности приговоров назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 3 месяца с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 4 года, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Приговор суда вступил в законную силу.
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