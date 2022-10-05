В Улан-Удэ увековечили память учителя, повторившего подвиг Матросова

В 1945 году Иннокентий Баторов погиб героической смертью



Сегодня, 5 октября, в День учителя, в Улан-Удэ увековечили память участника Великой Отечественной войны Иннокентия Баторова, повторившего подвиг Александра Матросова в войне с Японией 1945 года. В бою он своим телом закрыл амбразуру пулемёта.



Иннокентий Баторов когда-то трудился в улан-удэнской школе №41 учителем. Сегодня здесь состоялось торжественное открытие мемориальной доски.



И.о. председателя Улан-Удэнского городского Совета депутатов Анатолий Белоусов поблагодарил родственников и администрацию школы. Также он обратился к школьникам и призвал гордо нести имя человека, в честь которого названа школа.



- Я обращаюсь в первую очередь, у школьникам. Несите это имя гордо. Вы поймите, что такой же учитель, который обучает вас сейчас, в 1941 году ушёл на войну, прошёл практически всю войну, 10 августа 1945 года погиб. Героически погиб. В 1965 году ему был присвоен орден Великой Отечественной войны I степени. Память – самое дорогое, что мы можем отдать нашим предшественникам, нашим героям войны, - сказал Анатолий Белоусов,



На открытие мемориальной доски прибыли двоюродные племянники героя Тамара Лаврина и Евгений Борхонов.



- В 1945 году он отвёл мою мать в эту школу, посадил её за парту и завещал учиться. После чего ушёл на фронт и осенью 1945 года погиб, повторив подвиг Матросова. То, что мы не забываем его – это наш долг и огромная честь для нас, - сказал Евгений Борхонов.



По мнению академика и почётного гражданина Улан-Удэ и Бурятии Арнольда Тулохонова, в последнее время в республике отмечается «некий подъём патриотической работы».



- Не так давно мы открыли мемориальную доску генералу Хахалову, который погиб в Афганистане, рядом в парке открыли памятник генерал-полковнику Бурлакову. Все дети могут посмотреть наших героев, поклониться их памятникам, - привёл пример Анатолий Тулохонов. - Вообще у нас в республике почти 50 героев Советского Союза, 97 героев соцтруда, 17 кавалеров ордена Славы. Почти 60 человек представили к званию Героя Советского Союза, но они этого звания не получили. И среди них Иннокентий Баторов. Но это не умоляет их важности, их подвига, и обо всём этом мы должны помнить.



Иннокентий Николаевич Баторов родился в 1920 году в семье бурятов-аратов. Окончил семь классов школы, работал в поле. Затем в селе Нукуты в Иркутской области окончил курсы учителей, был направлен на работу в школу №66 (ныне №41) города Улан-Удэ.



В сентябре 1942 года был призван на фронт.



9 августа 1945 года началась Советско-японская война. 205-я танковая бригада с некоторыми другими подразделениями составила подвижную группу 36-й армии. Группе была поставлена задача переправиться через реку Хайлар и затем ночной атакой к утру 10 августа 1945 года овладеть городом Хайлар. 9 августа 1945 года бригада, совершив обходной манёвр, овладела железнодорожной станцией и рабочим посёлком на окраине города. Однако там бригада была остановлена огнём с фронта и из узла сопротивления Хайларского укреплённого района северо-западнее города.



Сильный огонь вёлся с фланга из дота, оборудованного на склоне соседней сопки. Оттуда же вели огонь по танкам кочующие противотанковые орудия, ликвидировать которые мешал огонь пулемёта. Атаки вечера 9 августа 1945 года успеха не принесли. Утром 10 августа 1945 года рота мотострелков вновь пошла в атаку. Подобравшись к доту, рядовой Баторов попытался забросать его гранатами, но безуспешно. Тогда боец закрыл амбразуру пулемёта своим телом.



За подвиг награждён не был. Только в послевоенное время, указом от 6 мая 1965 года был посмертно награждён Орденом Отечественной войны 1-й степени.



Подвиг Иннокентия Баторова упомянут в пятом томе «Истории Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.», изданном Министерством Обороны СССР в 1963 году.



