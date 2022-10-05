В Бурятии прошло открытое первенство по женской борьбе

Общество, Фото: пресс-служба федерации спортивной борьбы РБ

За медали боролись юные спортсменки республики и Иркутской области



В минувшие выходные в Улан-Удэ прошло открытое первенство СШОР №7 имени В.М. Сыдеева по женской борьбе среди девочек 2006-2007 гг.р., 2008-2010 гг.р. и 2011 г.р. и младше. Спортивное мероприятие провели в спортивном зале «Номто».



Соревнования собрали более 130 сильнейших девочек не только со столицы Бурятии, но и Кижингинского, Баргузинского, Тункинского, Селенгинского, Джидинского, Кяхтинского, Хоринского, Еравнинского, Иволгинского районов республики, а также Баяндаевского района и города Ангарск Иркутской области.



В качестве почетного гостя и тренера команды города Ангарск присутствовала заслуженный мастер спорта России и участница Олимпийских игр Наталья Иванова. Главным судьей соревнований выступила мастер спорта России, старший тренер Республики Бурятия по женской борьбе Любовь Усольцева.



Победители и призёры соревнований получили медали и грамоты. Кроме этого, победители в весовых категориях и номинациях «За волю к победе» и «За лучшую технику» награждены денежными и специальными призами.



Как сообщает пресс-служба федерации спортивной борьбы РБ, победителями и призёры первенства стали:



Девочки 2006-2007 гг.р.



Весовая категория 46 кг

Лилия М. (Баргузин) – золото

Ада А. (СШОР №7) – серебро



Весовая категория 49 кг

Анастасия Щ. (Хоринск) – золото

Анжелина П. (г. Ангарск) – серебро

Анастасия Ж. (СК «Зорилго») – бронза



Весовая категория 53 кг

Должон Ц. (СШОР №7) – золото

Александра Н. (РСШОР) – серебро

Евгения Д. (РСШОР) – бронза



Весовая категория 57 кг

Полина Ш. (СШОР №7)– золото

Елена Р. (Баргузин) – серебро

Номин-Эрдэнэ О. (СШОР №7) – бронза



Весовая категория 65 кг

Светлана Н. (СШОР №7) – золото



Весовая категория 67 кг

Светлана Б. (Баяндай) – золото



Весовая категория 69 кг

Алина Х. (РСШОР) – золото

Алина Ф. (г. Ангарск) – серебро



Весовая категория 73 кг

Дарья К. (Баргузин) – золото



Девочки 2008-2010 гг.р.



Весовая категория 33 кг

Ксения С. (СШОР №7) – золото

Олеся Б. (Иркутская область) – серебро

Наталья С. (СШОР №10) – бронза



Весовая категория 36 кг

Арина З. (СШОР №7) – золото



Весовая категория 39 кг

Лилиана З. (СШОР №7) – золото

Анастасия М. (Иволга) – серебро

Дари-Дулма С. (Джида) – бронза

Маргарита Б. (Джида) – бронза



Весовая категория 42 кг

Ирина Ц. (СШОР №10) – золото

Ангелина С. (Селенга) – серебро

Анна Ц. (Джида) – бронза

Алина Б. (Иволга) – бронза



Весовая категория 46 кг

Даяна М. (Селенга) – золото

Оксана Г. (СШОР №7) – серебро

Туяна Ч. (Джида) – бронза

Номина С. (СШОР №7) – бронза



Весовая категория 50 кг

Наргиз Г. (Иркутская область) – золото

Ясмина Д. (Закаменск) – серебро

Суржана В. (СШОР №7) – бронза

Алтана Б. (СШОР №7) – бронза



Весовая категория 54 кг

Сарюна М. (Баргузин) – золото

Сарюна Ц. (Иволга) – серебро

Дарья С. (СШОР №10) – бронза



Весовая категория 58 кг

Нарана Б. (СШОР №10) – золото

Софья Г. (Закаменск) – серебро

Ирина П. (г. Ангарск) – бронза



Весовая категория 62 кг

Анастасия К. (Кяхта) – золото

Арина Б. (Иволга) – серебро

Аяна Ч. (СШ №12) – бронза

Айлана Б. (Селенга) – бронза



Весовая категория 70 кг

Залина Т. (г. Ангарск) – золото



Девочки 2011 г.р. и младше



Весовая категория 24 кг

Номина Г. (Селенга) – золото

Анастасия Б. (СШОР №7) – серебро



Весовая категория 26 кг

Бальжит Б. (СШОР №7) – золото

Дарья Т. (СШОР №7) – серебро

Инесса Г. (Тунка) – бронза

Анна П. (Баргузин) – бронза



Весовая категория 28 кг

Арюна З. (Баргузин) – золото

Арюна Х. (Джида) – серебро

Санжина В. (Баргузин) – бронза

Оюн М. (Кижинга) – бронза



Весовая категория 30 кг

Юлия Т. (Селенга) – золото

Сэлмэг Н. (СШОР №7) – серебро

Любовь Г. (Селенга) – бронза

Нарана Б. (Кижинга) – бронза



Весовая категория 33 кг

Дарья В. (Баргузин) – золото

Александра Х. (Джида) – серебро

Арина И. (г. Ангарск) – бронза

Софья Д. (г. Ангарск) – бронза



Весовая категория 36 кг

Антонида Б. (Селенга) – золото

Наталья Ц. (Баргузин) – серебро

Алтана Ф. (СШОР №7) – бронза

Лиза А. (Селенга) – бронза



Весовая категория 40 кг

Нарана Б. (СШОР №7) – золото

Сурэна С. (Иволга) – серебро

Саран-Гэрэл С. (СШОР №10) – бронза

Ксения Г. (СШОР №7) – бронза



Весовая категория 44 кг

Олеся К. (г. Ангарск) – золото

Милана С. (Баяндай) – серебро

Арюн-Сэсэг Д. (СШОР №7) – бронза



Весовая категория 48 кг

Туяна Я. (СШОР №7) – золото

Арюна Д. (Селенга) – серебро



Спонсорскую помощь в проведении открытого первенства СШОР №7 имени В.М. Сыдеева по женской борьбе среди девочек оказало ЗГРП (АО «Забайкальское горнорудное предприятие») – генеральный партнёр федерации вольной борьбы Бурятии.



