В Бурятии прошло открытое первенство по женской борьбе

За медали боролись юные спортсменки республики и Иркутской области
В минувшие выходные в Улан-Удэ прошло открытое первенство СШОР №7 имени В.М. Сыдеева по женской борьбе среди девочек 2006-2007 гг.р., 2008-2010 гг.р. и 2011 г.р. и младше. Спортивное мероприятие провели в спортивном зале «Номто».
Соревнования собрали более 130 сильнейших девочек не только со столицы Бурятии, но и Кижингинского, Баргузинского, Тункинского, Селенгинского, Джидинского, Кяхтинского, Хоринского, Еравнинского, Иволгинского районов республики, а также Баяндаевского района и города Ангарск Иркутской области.
В качестве почетного гостя и тренера команды города Ангарск присутствовала заслуженный мастер спорта России и участница Олимпийских игр Наталья Иванова. Главным судьей соревнований выступила мастер спорта России, старший тренер Республики Бурятия по женской борьбе Любовь Усольцева.
Победители и призёры соревнований получили медали и грамоты. Кроме этого, победители в весовых категориях и номинациях «За волю к победе» и «За лучшую технику» награждены денежными и специальными призами.
Как сообщает пресс-служба федерации спортивной борьбы РБ, победителями и призёры первенства стали:
Девочки 2006-2007 гг.р.
Весовая категория 46 кг
Лилия М. (Баргузин) – золото
Ада А. (СШОР №7) – серебро
Весовая категория 49 кг
Анастасия Щ. (Хоринск) – золото
Анжелина П. (г. Ангарск) – серебро
Анастасия Ж. (СК «Зорилго») – бронза
Весовая категория 53 кг
Должон Ц. (СШОР №7) – золото
Александра Н. (РСШОР) – серебро
Евгения Д. (РСШОР) – бронза
Весовая категория 57 кг
Полина Ш. (СШОР №7)– золото
Елена Р. (Баргузин) – серебро
Номин-Эрдэнэ О. (СШОР №7) – бронза
Весовая категория 65 кг
Светлана Н. (СШОР №7) – золото
Весовая категория 67 кг
Светлана Б. (Баяндай) – золото
Весовая категория 69 кг
Алина Х. (РСШОР) – золото
Алина Ф. (г. Ангарск) – серебро
Весовая категория 73 кг
Дарья К. (Баргузин) – золото
Девочки 2008-2010 гг.р.
Весовая категория 33 кг
Ксения С. (СШОР №7) – золото
Олеся Б. (Иркутская область) – серебро
Наталья С. (СШОР №10) – бронза
Весовая категория 36 кг
Арина З. (СШОР №7) – золото
Весовая категория 39 кг
Лилиана З. (СШОР №7) – золото
Анастасия М. (Иволга) – серебро
Дари-Дулма С. (Джида) – бронза
Маргарита Б. (Джида) – бронза
Весовая категория 42 кг
Ирина Ц. (СШОР №10) – золото
Ангелина С. (Селенга) – серебро
Анна Ц. (Джида) – бронза
Алина Б. (Иволга) – бронза
Весовая категория 46 кг
Даяна М. (Селенга) – золото
Оксана Г. (СШОР №7) – серебро
Туяна Ч. (Джида) – бронза
Номина С. (СШОР №7) – бронза
Весовая категория 50 кг
Наргиз Г. (Иркутская область) – золото
Ясмина Д. (Закаменск) – серебро
Суржана В. (СШОР №7) – бронза
Алтана Б. (СШОР №7) – бронза
Весовая категория 54 кг
Сарюна М. (Баргузин) – золото
Сарюна Ц. (Иволга) – серебро
Дарья С. (СШОР №10) – бронза
Весовая категория 58 кг
Нарана Б. (СШОР №10) – золото
Софья Г. (Закаменск) – серебро
Ирина П. (г. Ангарск) – бронза
Весовая категория 62 кг
Анастасия К. (Кяхта) – золото
Арина Б. (Иволга) – серебро
Аяна Ч. (СШ №12) – бронза
Айлана Б. (Селенга) – бронза
Весовая категория 70 кг
Залина Т. (г. Ангарск) – золото
Девочки 2011 г.р. и младше
Весовая категория 24 кг
Номина Г. (Селенга) – золото
Анастасия Б. (СШОР №7) – серебро
Весовая категория 26 кг
Бальжит Б. (СШОР №7) – золото
Дарья Т. (СШОР №7) – серебро
Инесса Г. (Тунка) – бронза
Анна П. (Баргузин) – бронза
Весовая категория 28 кг
Арюна З. (Баргузин) – золото
Арюна Х. (Джида) – серебро
Санжина В. (Баргузин) – бронза
Оюн М. (Кижинга) – бронза
Весовая категория 30 кг
Юлия Т. (Селенга) – золото
Сэлмэг Н. (СШОР №7) – серебро
Любовь Г. (Селенга) – бронза
Нарана Б. (Кижинга) – бронза
Весовая категория 33 кг
Дарья В. (Баргузин) – золото
Александра Х. (Джида) – серебро
Арина И. (г. Ангарск) – бронза
Софья Д. (г. Ангарск) – бронза
Весовая категория 36 кг
Антонида Б. (Селенга) – золото
Наталья Ц. (Баргузин) – серебро
Алтана Ф. (СШОР №7) – бронза
Лиза А. (Селенга) – бронза
Весовая категория 40 кг
Нарана Б. (СШОР №7) – золото
Сурэна С. (Иволга) – серебро
Саран-Гэрэл С. (СШОР №10) – бронза
Ксения Г. (СШОР №7) – бронза
Весовая категория 44 кг
Олеся К. (г. Ангарск) – золото
Милана С. (Баяндай) – серебро
Арюн-Сэсэг Д. (СШОР №7) – бронза
Весовая категория 48 кг
Туяна Я. (СШОР №7) – золото
Арюна Д. (Селенга) – серебро
Спонсорскую помощь в проведении открытого первенства СШОР №7 имени В.М. Сыдеева по женской борьбе среди девочек оказало ЗГРП (АО «Забайкальское горнорудное предприятие») – генеральный партнёр федерации вольной борьбы Бурятии.
В Бурятии прошло открытое первенство по женской борьбе
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