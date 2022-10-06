В Улан-Удэ температура опускалась до -6 градусов

В столице Бурятии существенных осадков не ожидается



По данным Бурятского гидрометцентра, 6 октября по республике переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днём местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.



Ветер восточный, днём с переходом на западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -2,-7, местами -12,-17, днём 0,+5, местами до +10.



В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер переменный 4-9 м/с. Температура ночью -4,-6, днём +4,+6.

