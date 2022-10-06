В столице Бурятии существенных осадков не ожидается
По данным Бурятского гидрометцентра, 6 октября по республике переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днём местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.
Ветер восточный, днём с переходом на западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -2,-7, местами -12,-17, днём 0,+5, местами до +10.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер переменный 4-9 м/с. Температура ночью -4,-6, днём +4,+6.
В Улан-Удэ температура опускалась до -6 градусов
Общество, Фото:
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