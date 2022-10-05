В ДФО вскрыто более 360 нарушений закона, допущенных при строительстве жилых домов
Органы прокуратуры на Дальнем Востоке во взаимодействии с органами исполнительной власти регионов продолжают работа по восстановлению нарушенных жилищных прав участников долевого строительства
В семи регионах Дальневосточного федерального округа значится 46 объектов незавершённого строительства. Ключи от квартир ожидают 3 572 участника долевого строительства (в Хабаровском крае – 16 (1 638 чел.), Бурятии – 12 (784 чел.), Приморском крае – 6 (593 чел.), Республике Саха (Якутия) – 6 (483 чел.), Забайкальском крае – 3 (17 чел.), Амурской области – 2, (58 чел.), Еврейской автономной области – 1, (1 чел.).
- Органами прокуратуры в текущем году в дальневосточных регионах вскрыто более 360 нарушений закона, допущенных при строительстве жилых домов. По инициативе прокуроров 85 лиц привлечены к административной и дисциплинарной ответственности, возбуждено три уголовных дела. Из единого реестра проблемных объектов исключено восемь долгостроев,- сообщает управление Генеральной прокуратуры РФ по Дальневосточному федеральному округу.
В сентябре приговором Советского районного суда Улан-Удэ за мошенничество с деньгами дольщиков осуждён генеральный директор организации, строивший многоквартирный дом по улице Столичная.
Выработаны и реализуются дополнительные меры, направленные на своевременное восстановление прав дольщиков, отметили в прокуратуре.
В Бурятии более 700 дольщиков ждут ключи от квартир
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