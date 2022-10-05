В Улан-Удэ детской школе искусств №3 присвоили имя Сергея Семыкина

Общество, Фото: предоставлено администрацией Улан-Удэ

Сергей Семыкин внёс большой вклад в развитие детского хорового творчества в Бурятии



Детской школе искусств №3 Улан-Удэ присвоено имя педагога, заслуженного работника культуры Бурятии Сергея Семыкина. Соответствующее распоряжение подписал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.



Сергей Семыкин внёс большой вклад в развитие детского хорового творчества в Бурятии, пропагандировал лучший в республике детский хор «Кантилена», организовывал выступления коллектива на множестве лучших концертных площадок Улан-Удэ, фестивалях и конкурсах. Является одним из инициаторов первого межрегионального фестиваля детских хоров в Улан-Удэ в 1996 году, который проводится и по сей день.



- В школе хранят благодарную память о педагогах, воспитавших ярких музыкантов и внесших большой вклад в развитие школы. Таким педагогом является Сергей Васильевич Семыкин. Стаж его работы в сфере культуры составил 47 лет, выпускник нашей школы, ВСГИКа, преподаватель высшей квалификационной категории. С 1988 по 2008 года возглавлял Детскую школу искусств №3. Талантливый руководитель и организатор. За годы его руководства школа развивала лучшие традиции, став одной из ведущих в городе, - рассказала директор ДШИ №3 Альбина Самсонова.



Ученики Семыкина неоднократно становились лауреатами всероссийских и международных конкурсов.



