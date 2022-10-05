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В Бурятии защитили слоями износа федеральную трассу «Байкал»

В Бурятии защитили слоями износа федеральную трассу «Байкал»
Общество,  Фото:Упрдор «Южный Байкал»
В республике работы завершены на пяти участках

В Бурятии и Иркутской области защитили слоями износа 55 км федеральной трассы Р-258 «Байкал». На данный момент работы завершены на восьми участках, пять из которых в Мухоршибирском, Кабанском и Тарбагатайском районах Бурятии, три в Слюдянском районе Иркутской области.

Напомним, за два года (2022-2023 гг.) ФКУ Упрдор «Южный Байкал» планировало выполнить работы по защите верхних слоев дорожных одежд на девяти участках федеральной трассы Р-258 «Байкал» Иркутск – Улан-Удэ – Чита общей протяжённостью 58 км. Благодаря распределению потенциала подрядной организации и выстроенной системе контроля основные работы были проведены уже в этом году.

Дорожники устранили дефекты существующего покрытия на участках, отфрезеровали изношенный верхний слой дороги и защитили новыми слоями износа. Применение такой технологии позволило восстановить ровность дороги, а также повысило коэффициент сцепления колес автомобильного транспорта с покрытием. Также в ходе строительно-монтажных работ на участках укрепили обочины и обеспечили водоотвод с проезжей части.

Для повышения уровня безопасности движения специалисты установили барьерное металлическое ограждение, сигнальные столбики и нанесли горизонтальную дорожную разметку. Об этом сообщает пресс-служба «Южного Байкала».
Бурятия федеральная трасса ФКУ Упрдор «Южный Байкал»

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