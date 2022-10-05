Олег Желтовский был членом правления областной организации Союза журналистов России
5 октября на 73-м году ушёл из жизни известный иркутский журналист, редактор, издатель, почётный профессор Иркутского государственного университета, член правления Иркутской областной организации Союза журналистов России Олег Всеволодович Желтовский.
Олег Желтовский родился 1 мая 1950 года в посёлке Качуг. После окончания средней школы учился в Иркутском политехническом институте. Служил в Советской армии, награждён медалью «За воинскую доблесть». В 1977 году окончил отделение журналистики Иркутского государственного университета. С 1975 по 1977 год был редактором газеты «Иркутский университет». С 1977 года работал в газете «Советская молодёжь» – корреспондентом, заведующим отделом, ответственным секретарем, заместителем редактора. С 1985 по 1997 год – главный редактор газеты «Советская молодёжь». С 1986 по 1991 год избирался вице-президентом Всесоюзной ассоциации молодёжной прессы. Делегат пяти съездов Союза журналистов СССР и РФ. В 1990 году был избран депутатом Иркутского областного совета народных депутатов. С 1997 года – президент, председатель совета директоров ЗАО «Издательский дом «Номер один».
Почётный профессор Иркутского государственного университета, член правления Иркутской областной организации Союза журналистов России. Входил в состав учредителей нескольких благотворительных фондов.
Прощание с Олегом Желтовским будет проходить 8 октября с 9 до 10 утра в ритуальном зале по адресу: Иркутск, ул. Боткина, 10. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Ушёл из жизни мэтр иркутской журналистики
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