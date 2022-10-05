В Улан-Удэ потребовали навести порядок с парковкой

«Паркон» нужен для того, чтобы навести порядок на дорогах, а не для того, чтобы составлять протоколы на людей», - возмутился мэр



Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поручил разобраться с нарушениями правил парковки в городе. Вопрос подняли на заседании комиссии безопасности дорожного движения, сообщили в пресс-службе администрации города.



В городе работает мобильный комплекс автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения «Паркон». Он выявляет нерадивых автомобилистов по 12 маршрутам – в центре города, на Саянах и в микрорайоне Аэропорт.



По информации Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений ГИБДД, с начала года по результатам работы «Паркона» было вынесено 18 192 постановления об административных правонарушениях.



- Весь год «Паркон» ездит по этим 12 маршрутам, к примеру, по улице Коммунистической вынесено почти пять тысяч постановлений, но ситуация не меняется. Тогда нужно отрабатывать по одной улице. Ведь «Паркон» нужен в первую очередь для того, чтобы навести порядок на дорогах, а не для того, чтобы составлять протоколы на людей. Сейчас же автомобили как стояли, так и стоят. На улице Добролюбова машины ставят одни и те же люди, используют дорогу как стоянку и сужают проезжую часть. Давайте предложим две улицы – Добролюбова и Коммунистическая, и будем отрабатывать именно их в течение месяца. Подготовьте письмо в ГИБДД за моим именем, организуйте работу точечно, - поручил Игорь Шутенков.



Депутат горсовета Сергей Бурдиков предложил вынести вопрос нарушений парковки на региональный уровень. А именно передать полномочия по вынесению штрафов с ГИБДД на управление административного контроля комитета городского хозяйства мэрии. Предложение было внесено в протокол заседания для рассмотрения. По его словам, в Москве, Санкт-Петербурге и Казани работа построена именно так. Как следствие, количество штрафов в этих городах выросло в несколько раз, и теперь нарушители думают дважды, прежде чем оставить машину на проезжей части.



Главы администраций Железнодорожного и Советского районов Николаю Попову и Евгению Эрдыниеву указали проблемные улицы – Советская и Путейская. Их также включили в протокол для проработки.



