На примыканиях к трассе «Байкал» монтируют электроосвещение

Освещение установили у крупных посёлков рядом с федеральными трассами в Забайкалье



В Забайкальском крае на федеральных трассах у пешеходных переходов, автобусных остановок и примыканий, ведущих к крупным населённым пунктам, устанавливают линии искусственного электроосвещения. Делается это для повышения безопасности.



- На трассе Чита – Забайкальск в пяти районах уже выполняют присоединение линии общей протяжённостью почти 7 километров к электросетям. Освещение заработает на примыканиях нашей дороги у Могойтуя, Первомайского, Ясногорска, Даурии, Мациевской и Ясной, – рассказали специалисты управления федеральных автодорог на территории региона.



Кроме того, электроосвещение монтируют и на трассе «Байкал»: на примыканиях к сёлам Новосалия, Николаевское, Бальзой и Улёты. Всего на федеральных автодорогах Забайкалья сейчас освещены участки общей протяженностью 160 километров, сообщает пресс-служба краевого министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта.

