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В Бурятии прошло великое освящение Александро-Невского храма

В Бурятии прошло великое освящение Александро-Невского храма
Общество,  Фото:пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии
Храм расположен при воинской части посёлка Онохой-3

4 октября, в день отдания праздника Воздвижения креста Господня, митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф совершил великое освящение храма в честь святого князя Александра Невского при воинской части посёлка Онохой-3 в Бурятии.

Напомним, что в 2021 году, в рамках празднования 800-летия со дня рождения великого князя в храме были проведены строительные и ремонтные работы. Также, храм начал подготовку к великому освящению.

Как сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии, митрополит Иосиф совершил великое освящение, а затем божественную литургию в Александро-Невском храме. За богослужением молились командир и военнослужащие воинской части №83243.

В знак благодарности за труды по строительству и благоустройству храма митрополит Иосиф вручил епархиальную медаль святого священномученика Ефрема, епископа Селенгинского I степени командиру воинской части №83243 подполковнику Николаю Чеснокову, а также благословенные архиерейские грамоты активным мирянам Николаю Федосееву, Николаю Панкрушину и Игорю Разуваеву.
Бурятия православие епархия военнослужащие

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