В Бурятии прошло великое освящение Александро-Невского храма

Общество, Фото: пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии

Храм расположен при воинской части посёлка Онохой-3



4 октября, в день отдания праздника Воздвижения креста Господня, митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф совершил великое освящение храма в честь святого князя Александра Невского при воинской части посёлка Онохой-3 в Бурятии.



Напомним, что в 2021 году, в рамках празднования 800-летия со дня рождения великого князя в храме были проведены строительные и ремонтные работы. Также, храм начал подготовку к великому освящению.



Как сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии, митрополит Иосиф совершил великое освящение, а затем божественную литургию в Александро-Невском храме. За богослужением молились командир и военнослужащие воинской части №83243.



В знак благодарности за труды по строительству и благоустройству храма митрополит Иосиф вручил епархиальную медаль святого священномученика Ефрема, епископа Селенгинского I степени командиру воинской части №83243 подполковнику Николаю Чеснокову, а также благословенные архиерейские грамоты активным мирянам Николаю Федосееву, Николаю Панкрушину и Игорю Разуваеву.

