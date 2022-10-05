В Улан-Удэ возобновлены «Читки современной драматургии»

Первая читка состоится 16 октября



В Улан-Удэ молодёжный художественный театр возобновляет проект «Читки современной драматургии». Первое мероприятие в этом году пройдёт 16 октября в 18:00. Будут читать пьесу драматурга Оли Потаповой «Всё проходит» (16+).



Эта произведение вошло в шорт-лист фестиваля современной драматургии «Любимовка» в 2022 году. В основе пьесы ироничная и одновременно драматичная история одной девушки нашего времени, которая прожила год бок о бок с персонажем, кардинально поменявшим её отношение к жизни и смерти.



После читки состоится обсуждение со зрителями. Режиссёром выступит Артём Баскаков. В читке заняты: заслуженная артистка РБ Любовь Рябкова, заслуженная артистка РБ Софья Гущина, Елена Овсиенко, Евгений Мордвин, Евгений Хабаров. Об этом сообщает пресс-служба МХТ.



Возрастное ограничение 16+

