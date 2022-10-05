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Жителя Иркутской области будут судить за фиктивную прописку иностранца

Жителя Иркутской области будут судить за фиктивную прописку иностранца
Общество,  Фото:pixabay.com
Мужчина поставил на учёт гражданина Кыргызстана

42-летний житель города Тайшет обвиняется в фиктивной постановке на учёт иностранного гражданина.

Установлено, что мужчина подал недостоверные сведения, оформил необходимые документы и направил их сотруднику ОМВД России по Тайшетскому району для постановки на миграционный учёт гражданина республики Кыргызстан. Так, в документах он указал о месте пребывания иностранного гражданина адрес своей регистрации, не имея при этом намерения предоставлять это жилище. Фиктивную прописку мужчина сделал за деньги.

- Незаконная деятельность была пресечена сотрудниками транспортной полиции при проверке оперативной информации в сфере миграции, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Уголовное дело направлено в мировой суд для рассмотрения по существу.

Мужчине грозит лишение свободы до трёх лет либо штрафа до 500 тысяч рублей.
фиктивная постановка на учёт

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