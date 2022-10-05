Гроссмейстер из Бурятии стал победителем этапа «Гран-при»

Общество, Фото: пресс-служба федерации шахмат России

Подведены итоги девятого этапа «Гран-при Черного моря»



В конце сентября в Сочи завершился девятый этап «Гран-при Черного моря» по шахматам. Программу соревнований венчал турнир по рапиду.



Первое место занял гроссмейстер Жамсаран Цыдыпов из Бурятии. По дополнительным показателям он опередил международного мастера Мирана Оганьяна. Третье место в активе Алексея Гребнева.



Лучшей среди женщин стала Ирина Бараева, среди юниоров первенствовал Александр Хрипаченко, лучшим сочинцем стал Оганьян. Так награждены призеры в спецноминациях, сообщает пресс-служба федерации шахмат России.

