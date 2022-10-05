Подведены итоги девятого этапа «Гран-при Черного моря»
В конце сентября в Сочи завершился девятый этап «Гран-при Черного моря» по шахматам. Программу соревнований венчал турнир по рапиду.
Первое место занял гроссмейстер Жамсаран Цыдыпов из Бурятии. По дополнительным показателям он опередил международного мастера Мирана Оганьяна. Третье место в активе Алексея Гребнева.
Лучшей среди женщин стала Ирина Бараева, среди юниоров первенствовал Александр Хрипаченко, лучшим сочинцем стал Оганьян. Так награждены призеры в спецноминациях, сообщает пресс-служба федерации шахмат России.
Гроссмейстер из Бурятии стал победителем этапа «Гран-при»
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