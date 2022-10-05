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Театр Бурятии вошёл в шорт-лист премии зрительских симпатий

Театр Бурятии вошёл в шорт-лист премии зрительских симпатий
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
«Байкал» просит поддержки зрителей в онлайн-голосовании

Театр «Байкал» из Бурятии вошёл в шорт-лист премии зрительских симпатий «Звезда Театрала» в номинации «Лучший национальный театр».

«Звезда Театрала» — единственная российская награда в сфере театрального искусства, которая обладает статусом независимой премии зрительских симпатий. Её лауреатов определяет самое массовое жюри — многотысячная зрительская аудитория. В течение театрального сезона публика номинирует и отбирает понравившиеся премьерные работы в режиме онлайн на интернет-портале премии. А в конце года, в первый понедельник декабря, по итогам голосования на торжественной церемонии награждения объявляются победители.

- Благодаря огромной поддержке зрителей, голосовавших за театр в лонг-листе премии, Бурятский национальный театр песни и танца «Байкал» вошёл в шорт-лист премии в номинации «Лучший национальный театр». В последнем этапе премии театр «Байкал» как никогда нуждается в поддержке коллег и зрителей, а потому призывает проголосовать на сайте премии, - сообщает пресс-служба театра.

Сделать свой выбор можно до 30 ноября на официальном сайте премии, а уже 5 декабря с главной сцены театра имени Вахтангова прозвучат имена лауреатов «Звезды Театрала» 2022 года.
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