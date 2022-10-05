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Улан-удэнцев просят незамедлительно сообщать о стаях собак

Улан-удэнцев просят незамедлительно сообщать о стаях собак
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Когда бездомные собаки сбиваются в стаи, они превращаются в хищников

С наступлением низких температур бездомные собаки на улицах Улан-Удэ стали сбиваться в стаи. Опасность таких стай в том, что они начинают разрастаться и охранять территорию, поскольку считают её своей.

– Это естественное для бездомных собак поведение может привести к печальным последствиям. Кинологи подтверждают, что когда бездомные собаки сбиваются в стаи, то они превращаются в хищников. Просим горожан сообщать о таких стаях в службы отлова, – обратился к улан-удэнцам консультант отдела благоустройства комитета городского хозяйства Дмитрий Ларченко.

Всего в Улан-Удэ с начала года отловили пять тысяч бездомных собак, сообщили в пресс-службе мэрии.

Службы отлова работают по заявительной системе, то есть нужно обратиться по телефонам:

– в Советском районе – ООО «ЦАСС», 37-83-13;
– в Железнодорожном и Октябрьском районах – ИП Жихарева, 67-92-92.
С 7 октября в Октябрьском районе к отлову приступит ООО «Ананда»: 62-19-99.

Как сообщал «Байкал-Daily», в начале года в Бурятии была принята беспрецедентная мера: отныне все крупные собаки, отловленные на улицах, больше туда не возвращаются. Они будут находиться на пожизненном содержании и под присмотром в приютах. Под действие указа главы попадают собаки выше 25 см в холке, а также принадлежащие к опасным породам, в том числе метисы. Из приютов они смогут выйти, только если их заберут новые хозяева. 
собаки

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