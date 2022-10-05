Он расположен на территории школы, где работала педагог первого космонавта
На территории школы №21 в Иркутске установили скульптурную композицию, посвящённую первой учительнице Юрия Гагарина Нине Васильевне Кондратенковой. В 1970-1980 годах она была директором этого образовательного учреждения, а также более 30 лет работала педагогом в областном центре.
В торжественном открытии монумента вместе с преподавателями и учениками приняли участие представители мэрии города, городской думы, дочь Нины Кондратенковой Светлана Левинсон, ветераны педагогического труда.
Напомним, что в прошлом году школе №21 присвоили имя советского летчика-космонавта Юрия Гагарина. Более 5 тысяч иркутян проголосовали за создание музея космонавтики на базе учреждения. Кроме установки скульптуры, здесь оборудовали витрины и наполнили их экспонатами, закупили скафандр космонавта, благоустроили пришкольную территорию.
– Мы гордимся тем, что Нина Васильевна работала в нашей школе и возглавляла её. Всю свою педагогическую деятельность она не раз говорила о том, что образовательная организация должна носить имя её ученика. Создание музейного пространства поддержали учителя, ученики и жители Октябрьского округа. И мы рады быть причастны к этому знаменательному историческому событию, – рассказала директор школы №21 имени Ю.А. Гагарина Ирина Кузнецова.
На стадионе учебного заведения состоялось открытие ещё одного памятного знака – самолёта МиГ-23. Планер перевезли в декабре прошлого года с площадки бывшего военного городка ИВВАИУ. Его полностью отреставрировали, демонтировали поврежденные части, провели его окрашивание. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
В Иркутске открыли монумент первой учительнице Юрия Гагарина
Общество, Фото:
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