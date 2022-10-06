В ноябре Улан-Удэ примет осенний джазовый фестиваль

Первые концерты «Осень. Jazz. Вино» пройдут 11 и 13 ноября



В ноябре в Улан-Удэ возвращается фестиваль «Осень. Jazz. Вино». Первый концерт в рамках фестиваля пройдёт 11 ноября в КТЦ «Феникс» (18+). Перед зрителями выступит сибирский дуэт «Белый острог».



- «Белый острог» — это гитapa и cкpипкa нa cтыкe world music, джaзa и poкa. В составе дуэта играют Юрий Матвеев (гитара), Артём Якушенко (скрипка). Более 5 лет под вторым своим названием «Two Siberians» музыканты работали в США. В 2012 году музыканты были признаны лучшей независимой группой штата Орегон (США). В 2013 году завоевали первое место в крупнейшем международном конкурсе ISC в разделе «инструментальная музыка», - сообщает пресс-служба Бурятской филармонии.



13 ноября в рамках «Осень. Jazz. Вино» пройдёт концерт Анастасии Лютовой и «Лютого бэнда» из Москвы (18+). Группа представит программу «Some like it jazz» в КТЦ «Феникс».



- Анастасия Лютова – одна из самых ярких певиц современной российской джазовой сцены. В 2019 году «Лютый бэнд» стал первым российским джазовым коллективом, выпустившим альбом на знаменитом японском лейбле Venus Records в Японии. В составе коллектива: Юрий Севастьянов — тенор-саксофонист, участник многочисленных столичных ансамблей; Алексей Подымкин — известный пианист и бэндлидер, сотрудничающий с международными звёздами джаза; Владимир Кольцов-Крутов – один из самых востребованных контрабасистов России; Алексей Беккер — не только барабанщик, но и пианист, аранжировщик, - рассказали в филармонии.



Возрастное ограничение 18+

