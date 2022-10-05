В аэропорту Иркутска потушат самолёт

Воздушное судно подожгут в рамках учений МЧС
Сегодня, 5 октября, с 14:00 до 16:00 в аэропорту Иркутска будет проходить заключительный этап учений по ликвидации аварийной посадки самолёта.
Специалисты экстренных служб отработают действия по ликвидации последствий авиапроисшествия, в том числе с тушением условного возгорания. Во время учений будет использоваться открытый огонь.
- Просим отнестись с пониманием! – обратились к жителям в ГУ МЧС по Иркутской области.
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