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В аэропорту Иркутска потушат самолёт

В аэропорту Иркутска потушат самолёт
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Воздушное судно подожгут в рамках учений МЧС

Сегодня, 5 октября, с 14:00 до 16:00 в аэропорту Иркутска будет проходить заключительный этап учений по ликвидации аварийной посадки самолёта.

Специалисты экстренных служб отработают действия по ликвидации последствий авиапроисшествия, в том числе с тушением условного возгорания. Во время учений будет использоваться открытый огонь.

- Просим отнестись с пониманием! – обратились к жителям в ГУ МЧС по Иркутской области.



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