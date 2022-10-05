В аэропорту Иркутска потушат самолёт





Сегодня, 5 октября, с 14:00 до 16:00 в аэропорту Иркутска будет проходить заключительный этап учений по ликвидации аварийной посадки самолёта.Специалисты экстренных служб отработают действия по ликвидации последствий авиапроисшествия, в том числе с тушением условного возгорания. Во время учений будет использоваться открытый огонь.- Просим отнестись с пониманием! – обратились к жителям в ГУ МЧС по Иркутской области.