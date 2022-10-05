«Вот обнаглел»: Улан-удэнцы засняли на видео лису у дороги









В комментариях пользователей также удивило смелому поведению животного. Они предположили, что лису уже не раз подкармливали. Делать это, кстати, крайне не рекомендуется. От нашей пищи у животного могут начаться проблемы с пищеварительным трактом. Кроме того, дикие лисы не должны видеть в человеке легкодоступный источник еды.



«Не прикармливайте дикого зверя. Не надо медвежьей услуги», - призывает горожанин.



Многие просто умилились при виде животного. «Чудо чудное», «Какая бравенькая», «Красавица», - пишут улан-удэнцы.





Молодую лису прямо у дороги встретили улан-удэнцы. Зверёк вышел к автомобилисту в микрорайоне Импульс. Видео опубликовали в паблике «Аноним 03».На видео запечатлено, что лисичка практически не боится человека и проезжающих машин. С водителем они «обменялись взглядами», после чего мужчина начал подзывать рыжего красавца к себе. «Вообще уже обнаглел», - удивился водитель такому поведению животного.Однако совсем приближаться к машине лиса всё же не стала и вскоре убежала обратно в лес.