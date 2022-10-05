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На Байкале пройдёт театральный фестиваль

На Байкале пройдёт театральный фестиваль
Общество,  Фото:pixabay.com
В его работе примут участие педагоги, представители театрального сообщества и эксперты в области кино

С 28 по 31 октября в городе Байкальске пройдёт VII детско-юношеский театральный фестиваль-лаборатория «Сцена Байкала-2022». В этом году «Сцена Байкала» станет лабораторией синтеза театра и кинематографа.

В программе фестиваля-лаборатории примут участие профессиональные педагоги, представители театрального сообщества РФ, эксперты в области кино. В течение трёх дней для участников проведут серию обучающих мастер-классов, режиссёрскую лабораторию и полный разбор каждого спектакля за круглым столом.

Основой конкурсной программы в 2022 году станет художественный фильм «У озера» (12+) режиссёра Сергея Герасимова. Премьера и съёмки фильма проходили в Байкальске, в 1960-е годы, при участии молодых актёров ВГИКа. Картина поднимает проблему загрязнения озера Байкал промышленными отходами строящегося тогда целлюлозно-бумажного завода. На основе просмотренного материала участникам конкурсного отбора необходимо составить театральные композиции (сцены), с погружением в ситуацию и предлагаемые обстоятельства, через призму сегодняшнего времени. Темы работ прозвучат на пересечении таких актуальных вопросов как: «Молодёжь 60-х — молодёжь 21 века». «Человек и природа», «Экология людских взаимоотношений» и «Личный вклад в чистоту окружающего мира».

- Отличительной особенностью и уникальностью театрального фестиваля-лаборатории «Сцена Байкала» является решение простых житейский проблем через «жизнь» на сцене и кино, - сообщает портал «Культура 38».

Возрастное ограничение 12+
Байкал театр фестиваль Иркутская область Байкальск

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