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В Улан-Удэ поднесут огненное подношение буддийскому божеству

В Улан-Удэ поднесут огненное подношение буддийскому божеству
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
На Верхней Берёзовке проведут хурал «Жинсриг»

9 октября в Улан-Удэ состоится большой хурал «Жинсриг» – огненное подношение божеству Ямантаке. Обряд пройдёт в Дуйнхор дугане Улан-Удэнского дацана на Верхней-Берёзовке. Начало молебна в 13:00.

Также ламы помолятся за здравие военнослужащих и скорейшее возвращение домой живыми и здоровыми.

Перед проведением ритуала «Жинсриг» ламы готовят 9 видов подношений:
1. Тростниковые палочки. Они представляют собой сущность Дерева Просветления. Подносятся для достижения великолепия, могущества.
2. Топлёное масло – для процветания дел, материального и семейного благополучия. Символ порождения могущества.
3. Семена кунжута – для очищения кармы от реакций за неблагие дела, совершённые до сегодняшнего дня. Символ очищения от скверны тела, речи и ума.
4. Колосья проса – для удлинения жизни. Символ долголетия.
5. Рис – для устранения преград к накоплению благих заслуг.
6. Овёс – для достижения богатства, материального благополучия.
7.Ячмень – для достижения сиддхи ускорения. У обладателя сиддхи ускорения очень быстро осуществляются все дела, замыслы.
8. Горох – для физической силы, здоровья.
9. Пшеница – для устранения разнообразных болезней.

- Большой обряд «Жинсриг» – подношение божеству Идаму Ямантаке через священный огонь . В этом году это завершающий обряд «Жинсриг» на Верхней Берёзовке. Этот обряд способствует хорошей и беспрепятственной учёбе студентам и школьникам; а также тем, кто хочет получить знания и мудрость для решения важных проблем. Считается что обряд «Жинсриг» является одним из самых сильных обрядов для очищения препятствий, проблем, порчи , сглаза и всего плохого. Особенно помогает тем , кто болеет болезнями, вызванными злыми духами, - сообщает пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России.

Улан-Удэ Бурятия буддизм Сангха хурал дацан

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